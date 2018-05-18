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Sobreviventes

Boeing 737 cai em Cuba com 113 a bordo pouco depois da decolagem

A aeronave era alugada pela companhia. A Cubana desativou muitos de seus aviões antigos nos últimos meses, devido a problemas mecânicos

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 19:07
Avião caiu em Cuba com 113 pessoas a bordo Crédito: Divulgação | Cubana Cargo
Um avião com 113 pessoas a bordo caiu durante a decolagem em Havana, nesta sexta-feira (18). A aeronave, um Boeing 737 operado pela companhia estatal Cubana de Aviación, saía do Aeroporto José Martí. Ainda não há relatos sobre vítimas do acidente.
Autoridades locais informaram que o voo tinha como destino a cidade de Holguin, no leste do país, e caiu em uma área rural, entre a região sul de Havana e a cidade vizinha, Santiago de Las Vegas.
Moradores da região afirmam terem visto sobreviventes sendo levados por ambulâncias. Um militar que se recusou a fornecer seu nome aos repórteres disse que parecia haver apenas três sobreviventes dentre os 104 passageiros e a tripulação, de 9 pessoas. Outros funcionários se recusaram a confirmar essa informação.
A aeronave era alugada pela companhia. A Cubana desativou muitos de seus aviões antigos nos últimos meses, devido a problemas mecânicos.

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