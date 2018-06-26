Blogueiro é morto após dar palestra sobre como lidar com brigas

No Japão, as brigas pela internet são frequentes, assim como os casos de assédio Crédito: Reprodução / Pixabay

O blogueiro japonês conhecido como Hagex foi morto no domingo, 24, por um internauta com quem havia discutido virtualmente, após dar uma palestra sobre como administrar "brigas na internet".

O responsável pela morte de Kenichiro Okamoto Hagex", de 41 anos, é um funcionário de uma empresa de Tóquio especializada em segurança online. Ele premeditou o crime, cometido com uma faca, segundo a imprensa local.

Segundo seu blog, Okamoto realizou no domingo uma palestra em Fukukoa sobre "brigas na internet" para "compartilhar sua experiência a partir das divergências online e sobre como superá-las".

O assassino já foi detido e confessou o crime, alegando que odiava o blogueiro, segundo a emissora estatal NHK.