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Brigas na internet

Blogueiro é morto após dar palestra sobre como lidar com brigas

assassino de Kenichiro Okamoto Hagex é um funcionário de uma empresa de Tóquio especializada em segurança online; ele confessou o crime e alegou que odiava o blogueiro

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 11:02
No Japão, as brigas pela internet são frequentes, assim como os casos de assédio Crédito: Reprodução / Pixabay
O blogueiro japonês conhecido como Hagex foi morto no domingo, 24, por um internauta com quem havia discutido virtualmente, após dar uma palestra sobre como administrar "brigas na internet".
O responsável pela morte de Kenichiro Okamoto Hagex", de 41 anos, é um funcionário de uma empresa de Tóquio especializada em segurança online. Ele premeditou o crime, cometido com uma faca, segundo a imprensa local.
Segundo seu blog, Okamoto realizou no domingo uma palestra em Fukukoa sobre "brigas na internet" para "compartilhar sua experiência a partir das divergências online e sobre como superá-las".
O assassino já foi detido e confessou o crime, alegando que odiava o blogueiro, segundo a emissora estatal NHK.
No Japão, as brigas pela internet são frequentes, assim como os casos de assédio, geralmente praticado por pessoas que escondem sua verdadeira identidade. 

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