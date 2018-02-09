Bitcoin: dois países pedem ação conjunta do G-20 sobre criptomoedas

Bitcoin Crédito: Reprodução | Pixabay

Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais da França e da Alemanha pediram que as implicações políticas e monetárias das criptomoedas sejam colocadas na agenda da próxima reunião do G-20, que reúne as maiores economias avançadas e em desenvolvimento.

Em uma carta ao ministro das Finanças da Argentina, atual titular da presidência do G-20, as autoridades pediram um relatório internacional sobre as implicações das criptomoedas, um relatório do Fundo Monetário Internacional sobre suas implicações na estabilidade financeira e que se trabalhe conjuntamente em uma ação transfronteiriça para regulá-las.

Acreditamos que podem surgir novas oportunidades decorrentes das moedas digitais e das tecnologias por trás delas, escreveu o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, o seu homólogo alemão Peter Altmaier, os presidentes dos bancos centrais da França, Francois Villeroy de Galhau, e da Alemanha, Jens Weidmann.

No entanto, as criptomoedas podem representar riscos substanciais para os investidores e podem ser vulneráveis a crimes financeiros sem medidas adequadas. A mais longo prazo, riscos potenciais no campo da estabilidade financeira também podem surgir, acrescentaram.