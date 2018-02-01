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Criptomoeda

Bitcoin cai abaixo de US$ 9 mil pela 1ª vez desde novembro

Desde que atingiu o pico de US$ 20 mil no fim de dezembro, o bitcoin já caiu 55%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 19:12

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 19:12

Bitcoin Crédito: Reprodução Internet
O bitcoin caiu abaixo dos US$ 9 mil nesta quinta-feira (1º) pela primeira vez desde novembro de 2017, de acordo com a CoinDesk, principal consultoria de moedas digitais.
Desde que atingiu o pico de US$ 20 mil no fim de dezembro, o bitcoin já caiu 55%. A queda se deve ao aumento das análises regulatórias e ameaças de banimento da parte da Coreia do Sul.
O país representa cerca de 20% da movimentação de criptomoedas.
O bitcoin também foi atingido pela alta de outras moedas virtuais, com sua principal rival, ethereum, chegando a US$ 1 mil.

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