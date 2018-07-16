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"Golpe de publicidade"

Bilionário Elon Musk bate boca com socorrista de meninos na caverna

Empresário chama de pedófilo espeleólogo britânico que o acusou de dar golpe publicitário durante resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 19:16

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 19:16

Elon Musk Crédito: Reprodução/Facebook
O espeleólogo (especialista em cavernas) Vernon Unsworth, que participou do resgate dos meninos presos em uma caverna na Tailândia, disse neste segunda-feira que pode processar o bilionário Elon Musk por tê-lo chamado de pedófilo no Twitter.
O empreendedor, proprietário da Tesla e da SpaceX, acusou Vernon Unsworth de pedófilo, alguns dias depois de ele ter acusado Musk de promover um "golpe de publicidade" com sua oferta de levar um minissubmarino para resgatar os 12 garotos tailandeses e seu técnico.
Unsworth, que vive parte do ano na Tailândia e que assessorou topógrafos e socorristas, considerou, em entrevista à BBC, que a ideia proposta por Musk "não tinha qualquer possibilidade de funcionar".
O magnata reagiu no domingo com uma série de tuítes, nos quais se referia a Unsworth como um "pedo", diminutivo em inglês para pedófilo.
Tusk, que conta com 22 milhões de seguidores no Twitter, apagou as mensagens em seguida.
Em entrevista à AFP, Unsworth disse não ter visto os tuítes, mas que foi informado sobre isso e que "sim, tinha pensado" em processar Musk.
Os doze meninos e seu treinador de futebol foram resgatados ao longo de três dias na semana passada por uma equipe internacional de mergulhadores na caverna de Tham Luang, no Norte da Tailândia. Eles estavam presos no lugar desde 23 de junho.

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