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Biden deve anunciar Xavier Becerra para Departamento de Saúde, dizem fontes

Becerra liderou uma coalizão de 20 estados e Washington (DC), em uma defesa legal do sistema de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:10

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:10

O procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra pode ser escolhido para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos
O procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra pode ser escolhido para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar o procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra como o escolhido para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, de acordo com pessoas familiarizadas com a decisão. O procurador é conhecido pelas batalhas jurídicas que travou para preservar o Obama Care, como ficou conhecida a Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente (ACA, na sigla em inglês).
Becerra liderou uma coalizão de 20 estados e Washington (DC), em uma defesa legal do sistema de saúde depois que estados liderados por republicanos abriram um processo buscando invalidar a lei implantada no governo Obama. A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu os argumentos do caso no mês passado, e a administração Trump pediu ao tribunal que acabasse com grande parte do Obama Care.

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