Biden deve anunciar Xavier Becerra para Departamento de Saúde, dizem fontes

Becerra liderou uma coalizão de 20 estados e Washington (DC), em uma defesa legal do sistema de saúde depois que estados liderados por republicanos abriram um processo buscando invalidar a lei implantada no governo Obama. A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu os argumentos do caso no mês passado, e a administração Trump pediu ao tribunal que acabasse com grande parte do Obama Care.