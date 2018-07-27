Bebê é resgatado em Laos quatro dias após rompimento de represa

Bebê ficou dias sem se alimentar após tragédia em Laos Crédito: Reprodução/Facebook

Um bebê foi resgatado em Laos nesta sexta-feira, após ficar quatro dias sem comer, enquanto ficou agarrado a sua mãe, em cima de uma árvore cercada por água e barro. Um vídeo feito por socorristas tailandeses viralizou nas redes sociais e está sendo considerado um símbolo da catástrofe que deixou pelo menos 27 mortos e 130 desaparecidos no país asiático. A ruptura de uma hidrelétrica em construção na segunda-feira liberou 5 bilhões de metros cúbicos de água.

 Obrigado do fundo do coração à Tailândia por sua ajuda  afirma a descrição do vídeo.

As imagens mostram a equipe de socorristas tailandeses inspecionando a região perto da aldeia de Xaydonkhong, onde desapareceram 15 pessoas.

Os socorristas desceram do barco, e um deles avançou pela água até uma árvore. Com extremo cuidado, resgatou o bebê que chorava e sua mãe.

 Finalmente, conseguiram encontrar 14 pessoas, entre as quais havia quatro homens, seis mulheres (uma delas grávida) e quatro crianças  informaram os socorristas tailandeses em um comunicado.  Estavam cansados e famintos depois de quatro dias sem comer.

Além de dar comida, retiraram os resgatados de barco e os deixaram com militares laosianos para serem transferidos para um hospital.

 Todos se encontravam em uma cabana no alto de uma colina onde cultivavam o terreno. Mas a água subiu tão depressa que não tiveram tempo de pensar, e começaram a correr  contou à "AFP" o socorrista tailandês Kengkard Bongkawong.  Encontramos três famílias, que conseguiram comer brotos de bambu. Mas não tinham comida suficiente para todos e estavam famintos. A criança chorava e estava apavorada. Todos tinham medo da água. Quando começou a chover, entraram em pânico.

Com mais essa história emocionante, os habitantes da localidade intensificaram suas acusações contra as autoridades por tentar minimizar o balanço de 27 mortos, quatro dias depois do início das tarefas de busca e resgate de 130 desaparecidos.