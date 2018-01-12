Banda é criada no Japão em homenagem a moedas digitais

Bitcoin Crédito: Reprodução/Pixabay

A moda do bitcoin chegou ao cenário musical: a banda de pop Kasotsuka Shojo (Virtual Currency Girls ou as Meninas das Moedas Digitais), fez sua primeira apresentação nesta sexta-feira em Tóquio. A ideia é contribuir para a educação no uso das criptomoedas, segundo a agência Academia Cinderela, responsável pelo lançamento do grupo.

São oito cantoras, que usam máscaras com referências às moedas digitais  não só bitcoin, mas também ethereum e ripple, por exemplo , além de fantasias que lembram uniformes de empregadas domésticas, populares na cultura pop japonesa, entre personagens de quadrinhos e animação.

 Nossos cérebros estão fritos de tanto que estamos estudando sobre moedas virtuais  afirmou Rara Naruse, de 18 anos, líder do grupo.

Segundo ela, a banda quer, através do entretenimento, promover a ideia de que as moedas virtuais não são apenas instrumentos para a especulação, mas uma tecnologia maravilhosa. Uma das músicas, chamada de A lua e as moedas virtuais e eu, alerta contra operações fraudulentas e orienta que as pessoas se certifiquem de sua segurança on-line.

O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.

PAGAMENTO DE SHOWS EM MOEDAS DIGITAIS

Todo o pagamento se dá em moedas digitais: tanto o ingresso para os futuros shows, as fotos com as cantoras e até mesmo o salário das cantoras.

 Eu negocio ações, mas não bitcoin ou outras moedas virtuais porque estava com um pouco de medo disso. Mas agora acho que vou abrir uma conta