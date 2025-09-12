Mundo

Balas de arma que teria sido usada para matar Charlie Kirk tinham referências 'antifascistas', diz polícia

O principal suspeito de matar o influenciador conservador, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso.

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:33

Tyler Robinson foi preso pela morte de Charlie Kirk Crédito: Reprodução

Autoridades dos EUA revelaram nesta sexta-feira (12/9) que as balas usadas pelo suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk tinham referências ao movimento Antifa - ou antifascista. Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso.

Robinson, segundo investigadores, era bastante ativo em comunidades online do grupo.

Um cartucho deflagrado encontrado estava gravado com a frase "notices bulges OwO what's this?" (literalmente, algo como "percebe um volume aí? ? O que é isso?"). A expressão é uma espécie de "copypasta", um texto que, repetido inúmeras vezes, é usado para provocar pessoas na internet.

As autoridades afirmam que um cartucho não deflagrado trazia a inscrição "Hey fascist, catch!" ("Ei, fascista, pega!") e três setas inclinadas apontadas para baixo — símbolo comum usado para representar o movimento antifascista.

Com um forte discurso anticapitalista, o movimento forma uma rede difusa de ativistas de esquerda radical - e não é uma organização propriamente dita.

Um segundo cartucho tinha gravada a letra da música Bella Ciao. A canção homenageia a resistência italiana durante a Segunda Guerra Mundial, que combateu o fascismo e o nazismo.

No primeiro governo Trump, os antifas ganharam projeção ao fazer oposição aos supremacistas brancos nos EUA e outros grupos de extrema-direita.

O terceiro cartucho não deflagrado estava gravado com a frase "If you read this, you are gay lmao" ("Se você leu isso, você é gay kkk") — novamente uma referência ao humor de trollagem online.

Tão antigos quanto os nazistas

O movimento Antifa tem grupos em diferentes países, especialmente EUA, Reino Unido e Alemanha.

No caso alemão, o movimento foi fundado em 1932 como um grupo de extrema-esquerda de oposição ao nazismo.

No ano seguinte, logo que Adolf Hitler assumiu o controle do Parlamento, o grupo foi desarticulado até o fim da década de 1980, quando se organizou em resposta ao surgimento de grupos neonazistas após a queda do Muro de Berlim.

Quando Trump venceu as eleições de 2016, o grupo ganhou novo impulso nos EUA, aliando-se a organizações anarquistas.

Quem é o suspeito

O suspeito de matar Kirk numa universidade de Utah na quarta (10/9) foi identificado como Tyler Robinson.

O governador de Utah, Spencer Cox, disse em uma coletiva do FBI (a polícia federal americana) que um membro da família de Robinson procurou um amigo, que então contatou um xerife com informações de que Robinson havia confessado o que aconteceu.

Logo após o crime, Cox afirma que os investigadores analisaram imagens de vídeo e identificaram Robinson em um veículo Dodge Challenger.

O suspeito foi abordado pessoalmente nesta sexta. Ele usava roupas compatíveis com as das imagens, incluindo "uma camiseta lisa cor vinho, shorts claros, um boné preto com um logotipo branco e tênis claros".

O diretor do FBI, Kash Patel, afirma que a cena do crime é "grande", mas foi "processada rapidamente" e que ele conseguiu "desvendar os passos que o suspeito tomou".

Ele afirma que as provas forenses foram apreendidas e já avaliadas, com milhares de outras pistas sendo seguidas.

Trump disse ao canal Fox News mais cedo que espera que o assassino de Kirk receba a pena de morte e afirmou que "Kirk era uma pessoa excelente e não merecia isso."

Charlie Kirk foi baleado ao falar para uma plateia de centenas de pessoas. Crédito: Getty Images

Charlie Kirk, de 31 anos, participava de um debate sob uma tenda, respondendo a opositores políticos que se revezavam no microfone. Parte da plateia aplaudia nos gramados; outra parte protestava. Segundos depois, todos correram em pânico.

Kirk morreu ao ser atingido no pescoço por uma bala durante o evento. O episódio foi registrado por câmeras, algumas exibindo a cena em detalhes sangrentos.

Kirk, no passado, já havia alertado sobre o que considerava um risco de violência por parte de seus críticos — ele tinha muitos, em razão de seu estilo provocador de conservadorismo. Ainda assim, estava disposto a viajar para campi universitários, onde a política frequentemente pende para a esquerda, a fim de debater com quem estivesse interessado.

Ele defendia o direito às armas e valores conservadores, criticava os direitos de pessoas trans e apoiava incondicionalmente Trump. A organização de Kirk, Turning Point US, teve um papel central na campanha de mobilização eleitoral que levou o presidente a retornar à Casa Branca em 2025.

O assassinato de Kirk é mais um episódio de violência armada que chocou os Estados Unidos — e o mais recente em uma série crescente de episódios de violência política.

