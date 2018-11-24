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Violência

Bala perdida mata adolescente que escreveu texto anti-armas nos EUA

Sandra Parks tinha 13 anos e foi atingida enquanto assistia televisão na sala de sua casa

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 18:39
Sandra Parks, de 13 anos, foi morta por bala perdida dentro de casa em Milwaukee Crédito: Reprodução
Quando estava na sexta série, Sandra Parks escreveu uma redação premiada sobre a violência das armas e o crime em sua cidade natal, Milwaukee, nos Estados Unidos. Na última segunda-feira, 19, dois anos depois de descrever como estamos em um estado de caos, ela foi morta após uma bala perdida ser disparada em direção à sua casa e entrar em seu quarto.
Sandra, que tinha 13 anos, estava assistindo televisão quando foi atingida, contou sua irmã Tatiana Ingram.
Minha irmã encarou isso como uma soldada: ela apenas andou pelo cômodo e disse: Mamãe, eu fui baleada, disse Tatiana. Ela foi atingida apenas uma vez, no peito. A bala não era nem para ela.
A mãe de Sandra, Bernice Parks, disse ao The Milwaukee Journal Sentinel que sua filha do meio era tudo que esse mundo não é.
Meu bebê não gostava de violência. Ela era o meu anjo desde quando estava no meu útero até quando ela saiu.
Na redação escrita por Sandra, que ficou em terceiro lugar no concurso Martin Luther King em 2016, ela pedia por mais empatia e menos negatividade e enfatizava a importância de conseguir educação para fazer do mundo um lugar melhor.
Nós somos os futuros líderes, mas se nós não tivermos educação, nós não realizaremos nada, escreveu.
Ela descreveu o mundo no qual as crianças são vítimas da violência das armas.
Às vezes, eu preciso escapar do que eu vejo e escuto todos os dias, ela escreveu.
Nos últimos dois anos, 12 estudantes das escolas públicas de Milwaukee foram assassinados, um porta-voz do distrito escolar disse. Sandra é a sétima desde janeiro.
Isso é parte da insanidade que vemos em Milwaukee, disse o prefeito Tom Barrett. Eu olho para onde nós estamos agora como uma cidade e isso parte o meu coração. Como um pai, isso parte o meu coração.
Na quarta-feira, a corte de Milwaukee acusou Isaac D. Barnes, de 26 anos, e Untrell Oden, de 27, pela morte de Sandra. Os dois homens já possuem condenações por roubo à mão armada.
De acordo com as autoridades criminais, durante uma busca perto da casa de Sandra, policiais encontraram Oden e Barnes se escondendo em um armário.
O motivo ainda está sendo investigado, disse o sargento Sheronda Grant, porta-voz do Departamento de Polícia de Milwaukee. A polícia ainda investiga se foi um ataque aleatório ou se a alguém na casa era o alvo.

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