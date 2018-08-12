Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avião sem passageiros é roubado de aeroporto e cai em seguida nos EUA
Queda

Avião sem passageiros é roubado de aeroporto e cai em seguida nos EUA

As autoridades descartaram se tratar de um ato terrorista

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 21:08
Avião caiu minutos depois da decolagem Crédito: Reprodução
O trabalhador de uma companhia aérea roubou um avião vazio do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, nos EUA, na noite da sexta-feira 10, em um episódio que acabou com a queda da aeronave a 48 quilômetros do aeroporto.
As autoridades descartaram se tratar de um ato terrorista. O homem, de 29 anos, agiu sozinho. Nenhuma outra pessoa que estava em solo morreu ou ficou ferida na queda do avião.
Duas aeronaves militares F-15 perseguiram o avião roubado após a decolagem, mas não foram responsáveis por sua queda, informou a polícia no condado de Pierce.
Segundo a imprensa local, o homem que sequestrou o avião, um bimotor Q400, era mecânico de uma companhia aérea. A Alaska Airlines divulgou um comunicado afirmando que ele havia sido empregado pela Horizon Air, sua subsidiária.
A aeronave caiu perto da Ilha Ketron, a sudoeste do aeroporto. Imagens de uma TV local mostraram uma área arborizada em chamas, onde estariam os destroços do avião.
A morte do piloto que roubou a aeronave foi confirmada pelas autoridades. A tese de suicídio foi levantada após as autoridades obterem aúdios gravados pelo piloto, durante o voo, nos quais informa aos controladores de tráfego aéreo que era apenas um "cara doente".
Nas gravações, o homem, identificado apenas como "Rich", disse que não pousaria na base militar de Seattle, mas estava preocupado por não ter combustível suficiente para ficar muito tempo no ar. Ele chegou a brincar com os controladores ao perguntar se a empresa aérea o contrataria como piloto se conseguisse pousar o avião em segurança.
Um vídeo exibido neste sábado, 11, mostrava o avião dando uma volta no ar e depois sobrevoando em baixa altitude, próximo à água.
O xerife Paul Pastor, do condado de Pierce, afirmou à agência Associated Press que o piloto da aeronave havia feito algo tolo e deve ter pago com a vida, sem confirmar se o caso foi um suicídio.
Pedestres filmaram o avião rodopiando, mergulhando no ar e rolando sobre o estreito de Puged, enseada na costa de Seattle, no começo da noite de sexta-feira. Ontem, as operações no aeroporto Seattle-Tacoma foram retomadas.
A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders afirmou que o presidente Donald Trump foi informado do caso neste sábado e acompanha as investigações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados