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Tragédia

Avião de carga russo cai na Síria, matando 32 pessoas

Falhas técnicas teriam causado a queda da aeronave, perto de base da Rússia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 14:41

Publicado em 06 de Março de 2018 às 14:41

Um avião russo caiu na Síria nesta terça-feira, matando todas as 32 pessoas que estavam à bordo, informaram agências de notícias citando o Ministério de Defesa da Rússia.
Segundo as informações da pasta, a aeronave caiu a 500 metros da base russa de Hmeymim, na província de Latakia. Falhas técnicas teriam causado a queda. Ainda de acordo com as agências, o ministério informou que havia 26 passageiros e seis tripulantes na aeronave.
A base de Hmeymim é um dos pontos de onde partem aeronaves carregadas de bombas para atacar regiões controladas por rebeldes que se opõem ao regime de Bashar al-Assad, o ditador sírio aliado do governo de Vladmir Putin.

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