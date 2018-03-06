Avião de carga russo cai na Síria, matando 32 pessoas

Um avião russo caiu na Síria nesta terça-feira, matando todas as 32 pessoas que estavam à bordo, informaram agências de notícias citando o Ministério de Defesa da Rússia.

Segundo as informações da pasta, a aeronave caiu a 500 metros da base russa de Hmeymim, na província de Latakia. Falhas técnicas teriam causado a queda. Ainda de acordo com as agências, o ministério informou que havia 26 passageiros e seis tripulantes na aeronave.