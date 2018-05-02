Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avião com janela quebrada faz pouso de emergência nos EUA
Washington

Avião com janela quebrada faz pouso de emergência nos EUA

Acidente não deixou vítimas, mas é o segundo em duas semanas da Southwest Airlines

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 16:34
Avião da Southwest foi evacuado em Cleveland Crédito: Reprodução | Twitter
Uma aeronave pertencente à Southwest Airlines foi obrigada a fazer um pouso de emergência in Cleveland nessa quarta-feira (2), após ter uma janela quebrada. O voo ia de Chicago para New Jersey.
Não houve relatos de feridos após o vôo de número 957 pousar com segurança no Aeroporto Internacional de Hopkins, em Cleveland. A Southwest, com sede em Dallas, disse que o avião foi desviado para Cleveland para uma revisão de manutenção após o problema ter sido detectado em uma das várias camadas do painel da janela.
"O vôo pousou sem vítimas em Cleveland. A aeronave foi retirada de serviço e nossos funcionários locais de Cleveland estão trabalhando diligentemente para acomodar os 76 passageiros de uma nova aeronave em Newark", afirmou a Southwest em comunicado.
O pouso de emergência ocorre duas semanas depois que um avião da Southwest Airlines fez outro pouso de emergência na Filadélfia depois de uma explosão no motor e uma janela quebrada. Uma mulher, parcialmente sugada para fora da janela, foi morta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial
SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados