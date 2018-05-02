Avião com janela quebrada faz pouso de emergência nos EUA

Avião da Southwest foi evacuado em Cleveland Crédito: Reprodução | Twitter

Uma aeronave pertencente à Southwest Airlines foi obrigada a fazer um pouso de emergência in Cleveland nessa quarta-feira (2), após ter uma janela quebrada. O voo ia de Chicago para New Jersey.

Não houve relatos de feridos após o vôo de número 957 pousar com segurança no Aeroporto Internacional de Hopkins, em Cleveland. A Southwest, com sede em Dallas, disse que o avião foi desviado para Cleveland para uma revisão de manutenção após o problema ter sido detectado em uma das várias camadas do painel da janela.

"O vôo pousou sem vítimas em Cleveland. A aeronave foi retirada de serviço e nossos funcionários locais de Cleveland estão trabalhando diligentemente para acomodar os 76 passageiros de uma nova aeronave em Newark", afirmou a Southwest em comunicado.