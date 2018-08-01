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Acidente

Avião com 101 a bordo sofre acidente no México e todos sobrevivem

Acidente no norte do país foi confirmado pela empresa Aeroméxico; aeronave teria se chocado com algum objeto logo que decolou e, em seguida, caiu na pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:27

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:27

Acidente com avião no México Crédito: Reprodução | Twitter
Um avião da companhia Aeroméxico com 97 passageiros e 4 tripulantes a bordo sofreu um acidente nesta terça-feira (31) no Aeroporto de Guadalupe Victoria, no Estado de Durango, norte do México. O governador do Estado de Durango, José Rosas Aispuro, afirmou em sua conta no Twitter que todos a bordo sobreviveram. Havia 85 feridos, a maioria sem gravidade, e 18 foram levados para hospitais.
A Aeroméxico afirmou que o voo AM 2431 fazia a rota Durango  Cidade do México, operada por um avião da Embraer modelo E190 com capacidade para 100 passageiros.
Em comunicado à imprensa, a Embraer afirma que já se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas do México para auxiliar nas investigações do acidente. Uma equipe de técnicos se prepara para se deslocar ao local do acidente, segundo a fabricante. A aeronave número de série 190-173 foi entregue em maio de 2008, informa a Embraer.
A informação sobre o acidente foi relatada logo após sua ocorrência, por volta das 16 horas (hora local), pela companhia aérea em sua conta no Twitter. A viagem deveria durar 1 hora e 20 minutos. O avião tentou decolar em meio a uma forte chuva de granizo, mas não conseguiu e fez um pouso forçado fora da pista, em um terreno com vegetação. Segundo passageiros disseram ao governador de Durango, ao decolar, o avião fez um movimento anormal e então ocorreu o acidente.
Pelo Twitter, a administração do aeroporto afirmou que o acidente ocorreu em razão das condições meteorológicas em Durango. No entanto, a avaliação é preliminar e uma perícia deverá informar as causas do acidente.
Segundo o site El Siglo, a aeronave teria se chocado com algum objeto logo que decolou. Um repórter do Siglo publicou em seu Twitter algumas imagens do acidente.
Segundo o porta-voz da Defesa Civil de Durango, Alejandro Cardoza, em entrevista à Milenio Televisión, havia 85 pessoas feridas. O fogo começou depois da aterrissagem forçada que o piloto precisou fazer. Ao que parece, felizmente, ninguém sofreu queimaduras, disse Cardoza. Ele acrescentou que os ferimentos da maioria dos passageiros eram muito leves.

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