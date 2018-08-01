Avião cai no norte do México; ainda não há informações sobre vítimas

Avião Crédito: Reprodução/Pixabay

Um avião da companhia Aeroméxico caiu hoje (31) no Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. A companhia aérea ainda não revelou o número de pessoas a bordo, mas a imprensa do país fala em cerca de 100 passageiros.

Em sua conta no Twitter, a Aeroméxico informou que ainda verifica as informações sobre o acidente. "A Aeroméxico teve conhecimento de um acidente em Durango e estamos trabalhando para verificar a informação e obter detalhes", disse a empresa. Segundo a companhia, o vôo 2431 fazia a rota Durango-Cidade do México, operado por um avião Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros.