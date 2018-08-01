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Queda

Avião cai no norte do México; ainda não há informações sobre vítimas

Um avião da companhia Aeroméxico caiu hoje (31) no Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 22:33
Avião Crédito: Reprodução/Pixabay
Um avião da companhia Aeroméxico caiu hoje (31) no Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. A companhia aérea ainda não revelou o número de pessoas a bordo, mas a imprensa do país fala em cerca de 100 passageiros.
Em sua conta no Twitter, a Aeroméxico informou que ainda verifica as informações sobre o acidente. "A Aeroméxico teve conhecimento de um acidente em Durango e estamos trabalhando para verificar a informação e obter detalhes", disse a empresa. Segundo a companhia, o vôo 2431 fazia a rota Durango-Cidade do México, operado por um avião Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros.
> Queda de avião de pequeno porte deixa um morto no Campo de Marte, SP
Também pelo Twitter, o governador do estado de Durango, José R. Aispuro, disse que solicitou às entidades de segurança que façam atendimento ao lamentável acidente. Oficialmente não há números de feridos ou mortos, disse ele.

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