Avião cai no mar matando piloto e criança de 2 anos no México

Avião de pequeno porte caiu na costa da cidade de Mazatlan, próximo ao Pacifico Crédito: Redes sociais

Um avião de pequeno porte caiu no mar da costa do México, provocando a morte do piloto e de uma criança de dois anos. As autoridades locais acreditam que eram pai e filho.

A tragédia aconteceu na tarde de sábado (8), na costa da cidade de Mazatlan, próximo ao Pacifico, informou o jornal Mirror. A aeronave atingiu o mar com uma grande colisão e parou com a cauda no ar.

A aeronave destruída no acidente era um Cessna 210 Centurion, que decolou da localidade vizinha de El Roble.

As imagens feitas por testemunhas mostraram um pequeno avião caindo no mar. Quatro outros passageiros foram levados às pressas para o hospital e seguem em estado grave.

#Video 🎥| ¡Quedó grabado! Turista captó el momento exacto que cae la avioneta al mar en #Mazatlán.



Aquí los detalles: https://t.co/HaZMXyHI5O pic.twitter.com/Co2t7sVJDt — Línea Directa Portal (@linea_directa) April 9, 2023

Una avioneta cayó en Mazatlán, Sinaloa. En la aeronave viajaban al menos cinco personas, entre ellas un bebé de 2 años, que murió ahogado. Versiones extraoficiales señalan que el piloto de la aeronave es el padre del niño y que la causa del desplomes fue por una falla mecánica. pic.twitter.com/ocgIYzFQva — Yuliana Escobedo (@YulianaEscobedo) April 9, 2023