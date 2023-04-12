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De pequeno porte

Avião cai no mar matando piloto e criança de 2 anos no México

Aeronave atingiu o mar com uma grande colisão e parou com a cauda no ar; autoridades acreditam que vítimas eram pai e filho

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 14:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 abr 2023 às 14:44
Avião de pequeno porte caiu na costa da cidade de Mazatlan, próximo ao Pacifico
Avião de pequeno porte caiu na costa da cidade de Mazatlan, próximo ao Pacifico Crédito: Redes sociais
Um avião de pequeno porte caiu no mar da costa do México, provocando a morte do piloto e de uma criança de dois anos. As autoridades locais acreditam que eram pai e filho.
A tragédia aconteceu na tarde de sábado (8), na costa da cidade de Mazatlan, próximo ao Pacifico, informou o jornal Mirror. A aeronave atingiu o mar com uma grande colisão e parou com a cauda no ar.
A aeronave destruída no acidente era um Cessna 210 Centurion, que decolou da localidade vizinha de El Roble.
As imagens feitas por testemunhas mostraram um pequeno avião caindo no mar. Quatro outros passageiros foram levados às pressas para o hospital e seguem em estado grave.
O episódio está sendo investigado pelas autoridades e órgãos de aviação do México.

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