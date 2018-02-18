Avião cai no Irã com 66 pessoas a bordo

ATR-72, aeronave da Aseman Airlines Crédito: Konstantin von Wedelstaedt/Wikipedia

Um avião da companhia Aseman Airlines caiu no sul do Irã na manhã deste domingo (18), provocando a morte dos 60 passageiros e seis tripulantes a bordo. Segundo o porta-voz da empresa, a aeronave se chocou contra o Monte Dena, perto da remota cidade de Semiron, a cerca de 620 quilômetros da capital, Teerã. "O relações públicas da Aseman Airlines afirmou que todos a bordo estão mortos", disse um repórter na TV estatal.

O bimotor ATR-72 decolou do Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teerã, em direção a Yasuj, no sudoeste do país. Dados do site FlightRadar24 indicam que a decolagem aconteceu às 1h33, pelo horário de Brasília, e o último sinal foi recebido às 2h55, quando a aeronave estava a 16.975 pés, e descendo.

A aeronave é registrada como MSN 391-EP-ATS, em operação há 24 anos. A localização exata do voo não pôde ser acompanhada pelo FlightRadar porque o avião estava equipado com um modelo antigo de transponder.

De acordo com a agência Mehr, o governador de Semiron informou que os helicópteros de resgate não conseguiram chegar ao local da queda por causa da forte neblina. As equipes de buscas tentam chegar ao local por terra.