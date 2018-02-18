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TRAGÉDIA

Avião cai no Irã com 66 pessoas a bordo

Relações públicas da Aseman Airlines afirmou que todos a bordo estão mortos, segundo Repórter na TV estatal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 13:21

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 13:21

ATR-72, aeronave da Aseman Airlines Crédito: Konstantin von Wedelstaedt/Wikipedia
Um avião da companhia Aseman Airlines caiu no sul do Irã na manhã deste domingo (18), provocando a morte dos 60 passageiros e seis tripulantes a bordo. Segundo o porta-voz da empresa, a aeronave se chocou contra o Monte Dena, perto da remota cidade de Semiron, a cerca de 620 quilômetros da capital, Teerã. "O relações públicas da Aseman Airlines afirmou que todos a bordo estão mortos", disse um repórter na TV estatal.
O bimotor ATR-72 decolou do Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teerã, em direção a Yasuj, no sudoeste do país. Dados do site FlightRadar24 indicam que a decolagem aconteceu às 1h33, pelo horário de Brasília, e o último sinal foi recebido às 2h55, quando a aeronave estava a 16.975 pés, e descendo.
A aeronave é registrada como MSN 391-EP-ATS, em operação há 24 anos. A localização exata do voo não pôde ser acompanhada pelo FlightRadar porque o avião estava equipado com um modelo antigo de transponder.
De acordo com a agência Mehr, o governador de Semiron informou que os helicópteros de resgate não conseguiram chegar ao local da queda por causa da forte neblina. As equipes de buscas tentam chegar ao local por terra.
Após anos de sanções internacionais, a frota iraniana de aviação comercial está envelhecida, o que provoca acidentes frequentes. Após a assinatura do acordo nuclear em 2015, o país conseguiu assinar acordos com a Airbus e a Boeing para a compra de peças para aviões de passageiros.

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