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Acidente

Avião cai na África do Sul e deixa feridos

Equipes de resgate foram enviadas ao local do acidente para oferecer atendimento médico às vítimas; posteriormente, elas serão encaminhados a um hospital da região

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 17:31
Serviço de emergência presta socorro às vítimas do acidente na África do Sul Crédito: Reprodução | ER24
Ao menos 20 pessoas ficaram feridas após a queda de um avião perto de Pretoria, na África do Sul, nesta terça-feira (10). Segundo o serviço médico de emergência ER 24, que atua no socorro das vítimas, pelo menos um dos feridos está em estado crítico. No Twitter, o serviço de emergência postou fotos do local onde o avião caiu e do resgate dos passageiros.
De acordo com o serviço de emergência, equipes foram enviadas ao local do acidente para oferecer atendimento médico às vítimas. Posteriormente, elas serão encaminhados a um hospital da região. Helicópteros sobrevoam a localidade para levarem algumas pessoas em casos de urgência. O ER 24 ainda não tem informações sobre os detalhes da queda da aeronave.
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