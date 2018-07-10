Avião cai na África do Sul e deixa feridos

Ao menos 20 pessoas ficaram feridas após a queda de um avião perto de Pretoria, na África do Sul, nesta terça-feira (10). Segundo o serviço médico de emergência ER 24, que atua no socorro das vítimas, pelo menos um dos feridos está em estado crítico. No Twitter, o serviço de emergência postou fotos do local onde o avião caiu e do resgate dos passageiros.
De acordo com o serviço de emergência, equipes foram enviadas ao local do acidente para oferecer atendimento médico às vítimas. Posteriormente, elas serão encaminhados a um hospital da região. Helicópteros sobrevoam a localidade para levarem algumas pessoas em casos de urgência. O ER 24 ainda não tem informações sobre os detalhes da queda da aeronave.