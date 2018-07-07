Autoridades têm até quatro dias para resgate em caverna na Tailândia

Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução

As autoridades tailandesas acreditam ter de três a quatro dias para libertar os 12 meninos presos em uma caverna no norte da Tailândia. A estratégia é manter o foco na redução dos perigos da operação de resgate até que a chuva ou o ar, cada vez mais tóxico dentro da câmara, obriguem as equipes a agir.

O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, disse neste sábado que a operação para drenar a água ao longo do caminho de 3,2 quilômetros até onde os meninos estão abrigado há duas semanas foi "muito bem-sucedida" e resistiu às chuvas.

"Hoje choveu, mas o nível da água ainda está em um nível satisfatório", disse ele.

Mas, como observou Osatanakorn, a previsão é de que as chuvas se intensifiquem nos próximos dias e se tornem torrenciais no início da próxima semana, dando aos resgatadores apenas alguns dias para extrair os meninos e seu treinador de 25 anos.

"Os próximos três a quatro dias serão o momento mais favorável para a missão de resgate usando um dos planos de ação", disse Osatanakorn em uma coletiva de imprensa no local da caverna. "Se esperarmos muito tempo, não sabemos qual nível a água da chuva vai atingir".