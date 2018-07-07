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Bangoc

Autoridades têm até quatro dias para resgate em caverna na Tailândia

Expectativa se deu em função da previsão de chuva para os próximos dias

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 11:47
Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
As autoridades tailandesas acreditam ter de três a quatro dias para libertar os 12 meninos presos em uma caverna no norte da Tailândia. A estratégia é manter o foco na redução dos perigos da operação de resgate até que a chuva ou o ar, cada vez mais tóxico dentro da câmara, obriguem as equipes a agir.
O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, disse neste sábado que a operação para drenar a água ao longo do caminho de 3,2 quilômetros até onde os meninos estão abrigado há duas semanas foi "muito bem-sucedida" e resistiu às chuvas.
"Hoje choveu, mas o nível da água ainda está em um nível satisfatório", disse ele.
Mas, como observou Osatanakorn, a previsão é de que as chuvas se intensifiquem nos próximos dias e se tornem torrenciais no início da próxima semana, dando aos resgatadores apenas alguns dias para extrair os meninos e seu treinador de 25 anos.
"Os próximos três a quatro dias serão o momento mais favorável para a missão de resgate usando um dos planos de ação", disse Osatanakorn em uma coletiva de imprensa no local da caverna. "Se esperarmos muito tempo, não sabemos qual nível a água da chuva vai atingir".
Segundo ele, as fortes chuvas da semana passada tiveram o efeito de um "tsunami" dentro da estreita e irregular rede de cavernas onde os meninos ficaram presos em 23 de junho.

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