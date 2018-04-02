Autoridades alertam que maconha sintética pode provocar hemorragia

Spice é uma das marcas da "maconha sintética" no mercado americano Crédito: Wikipedia / DEA/Rillke

O Departamento de Saúde Pública do estado americano de Illinois está alertando a população sobre os riscos do consumo da maconha sintética. Até sábado, 38 pessoas deram entrada em hospitais com sangramento severo após consumirem a droga, sendo que uma delas morreu. Segundo as autoridades, o surto está relacionado com o uso de produtos contaminados.

A maioria dos casos foi relatada em Chicago e no condado de Tazewell. Os pacientes contaram às autoridades que a maconha sintética foi obtida de amigos, traficantes e até mesmo em lojas de conveniência. Em entrevista à NBC, Melaney Arnold, porta-voz do departamento, explicou que os sintomas incluem hemorragia nos olhos, nariz, gengiva e ouvidos, além de sangue na tosse e na urina.

 Os canabinoides sintéticos se tornaram populares porque os usuários acreditam que eles são legais e seguros, mas este não é o caso  afirmou Melaney.  Certamente não são seguros e, em muitos casos, são proibidos.

A chamada maconha sintética, também conhecida como maconha falsa, é produzida artificialmente com a pulverização de canabinoides  produtos químicos similares aos encontrados na cannabis  em folhas secas, que podem ser fumadas. O produto também é comercializado como líquido, para ser vaporizado ou fumado em cigarros eletrônicos.

Segundo os fabricantes, eles oferecem os mesmos efeitos da maconha. Nos EUA, o produto é comercializado em diversas marcas, como K2, Spice, Black Mamba, Bombay Blue, Genie e Zohai. Em comunicado, o departamento de saúde de Illinois alertou que a droga pode afetar o cérebro de forma muito mais poderosa que a maconha; seus efeitos podem ser inesperados e, em alguns casos, perigosos ou até fatais.

Em três dos pacientes foram detectados traços de brodifacoum, um químico utilizado em veneno de rato.

Os canabinoides sintéticos fazem parte de um grupo de drogas chamado novas substâncias psicoativas, que não são reguladas pelo governo federal dos EUA e invadiram os mercados oferecendo, supostamente, os mesmos efeitos das drogas ilegais.