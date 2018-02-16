Autor de massacre em escola na Flórida 'treinou' o ataque em casa

Nikolas Cruz, autor do atentado em escola na Flórida Crédito: Reprodução/Instagram

O autor do ataque que matou 17 pessoas em uma escola de ensino médio da Flórida, nos EUA, foi visto treinando mira no quintal da sua residência.

O flagrante, obtido pela CNN, foi feito por um vizinho, em outubro do ano passado. Ele gravou imagens de Nikolas Cruz, de 19 anos, apontando uma pistola, provavelmente de ar comprimido, para alvos aleatórios. Ele teria disparado algumas vezes.

Logo após o massacre que ocorreu nesta quarta-feira (14), Nikolas conseguiu fugir da cena do ataque no meio da multidão de alunos desesperados e, em seguida, visitou dois restaurantes de fast food, McDonald's e Subway, além de uma loja do Walmart. O ex-aluno da instituição Marjory Stoneman Douglas foi preso mais de uma hora após o crime.

O FBI, polícia federal dos EUA, já tinha sido alertado sobre Cruz, quando um usuário do Youtube denunciou um comentário do ano passado no site feito pelo jovem. Na publicação, ele dizia seria um "atirador de escola" profissional.

Um aluno contou à agência de notícias Reuters que Cruz era "louco por armas". Chad Williams, de 18 anos, disse que o atirador tinha costume de disparar o alarme de incêndio repentinamente antes de se expulso:

"Ele era meio abandonado. Não tinha muitos amigos", contou o jovem.