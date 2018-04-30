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Intolerância

Autista é expulsa de sala de cinema por rir alto no Reino Unido

Parte do público presente saiu da sessão em protesto

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 19:44
Tamsin Parker, autista expulsa de cinema por rir alto Crédito: Divulgação
O Instituto de Cinema Britânico (BFI) pediu desculpas após funcionários expulsarem de uma sala de cinema uma mulher com síndrome de Asperger, uma forma leve de autismo, gesto que outros espectadores consideraram nojento e intolerante.
Acompanhada por dois amigos, a artista e animadora Tamsin Parker, de 25 anos, assistia em um cinema em Londres o seu filme preferido - o western spaghetti O bom, o mau e o feio (1966), do italiano Sergio Leone. Ela foi convidada a sair da sessão porque estava rindo muito alto.
"Minha filha disse: 'sou autista', e um homem respondeu: 'você é retardada'", conta a diretora de teatro Lydia Parker, mãe de Tamsin. "Outro homem, que a chamou de cadela, também foi expulso da sala, mas só depois dela sair. Ela foi totalmente humilhada e isso acabou com o seu aniversário".
Em um comunicado, o BFI reconheceu que havia errado em uma situação desafiadora e complexa: Estamos levando essa situação muito a sério e, na manhã de hoje (segunda-feira), investigamos mais (...) Podemos e devemos nos adequar melhor a todas as necessidades de nossos clientes, e tomaremos providências para implementar mudanças como o treinamento de funcionários.
Lydia propôs que o instituto organizasse uma sessão do filme para Tamsi e seus amigos.
"Minha filha estava com medo e chorava muito quando a busquei no cinema", lembra Lydia, que ficou satisfeita ao ver as mensagens de apoio recebidas nas mídias sociais.
Lloyd Shepherd, que estava na mesma sessão de Tamsi, condena a expulsão da artista da sala. Segundo ele, algumas pessoas aplaudiram sua remoção, mas a maioria revoltou-se com a atitude, e vários deixaram a exibição em protesto.
"Ela estava rindo muito alto, mas em momentos que eram engraçados. Algumas pessoas reclamaram. Ela foi arrastada para fora e gritava: Sinto muito, tenho Asperger. Estava bastante chateada", conta. "Estou tremendo de raiva. Se houvesse um pouco de empatia, tudo daria certo. Foi intolerância nua e crua".
Diretora de assuntos externos da Sociedade Nacional de Autismo do Reino Unido, Jane Harris afirmou que o incidente foi chocante. Um de seus amigos estava na sala.
"É bom saber que boa parte do público se solidarizou com Tamsi, mas o incidente mostra como ainda precisamos evoluir para que as pessoas com autismo sejam compreendidas".

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