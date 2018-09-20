Austrália registra dois ataques de tubarão em menos de 24 horas

No ano foram registrados 33 ataques de tubarão na Austrália, com duas mortes Crédito: Reprodução/Divulgação

Uma menina de 12 anos sofreu ferimentos significativos na perna após ser vítima de um ataque de tubarão num ponto turístico popular da Austrália, informaram os paramédicos que atenderam a emergência nesta quinta-feira. Após receber os primeiros socorros na praia, ela foi transferida a um hospital em condição crítica.

Paramédicos estão socorrendo uma menina em condição séria com ferimentos significativos na perna após ser mordida por um tubarão nas águas perto de Cid Harbour, informou o Serviço de Ambulâncias de Queensland.

Trata-se do segundo ataque de tubarões na Austrália em menos de 24 horas. Na quarta-feira, Justine Barwick, uma turista da Tasmânia, foi atacada enquanto nadava perto de um iate. Ele foi socorrida com ferimentos graves em uma das coxas, e encontra-se em situação crítica. Os dois ataques aconteceram em Cid Harbour, uma baía cercada por praias num famoso ponto turístico ao norte da costa de Queensland.

De acordo com a CNN, as duas vítimas foram transferidas de helicóptero para o Hospital Base Mackay. O Departamento de Agricultura e Pescas de Queensland informou que bascos de pesca estão patrulhando a área e pediu que turistas e visitantes não entrem na água.

Na sexta-feira, o Programa de Controle de Tubarões de Queensland vai instalar o drumline, um sistema de boias criado para remover os maiores e mais perigosos tubarões de uma área.