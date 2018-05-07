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Tesouro nacional

Austrália promete milhões de dólares para ajudar os coalas

País registra redução alarmante da população destes marsupiais

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 13:29
Segundo Fundação Australiana dos Coalas, o país tem apenas 43 mil exemplares destes marsupiais em liberdade Crédito: Pixabay
A Austrália anunciou nesta segunda-feira um programa de ajuda de mais de US$ 30 milhões para ajudar a população de coalas, que registra uma redução alarmante. De acordo com a Fundação Australiana dos Coalas, o país tem apenas 43 mil exemplares destes marsupiais em liberdade.
Antes da chegada ao território australiano dos primeiros colonos britânicos, em 1788, o país tinha mais de 10 milhões de coalas, de acordo com estimativas.
"Os coalas são um tesouro nacional", afirmou Gladys Berejiklian, a primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, ao apresentar o programa de conservação do governo.
"Seria uma pena se este marsupial icônico do país não tivesse o futuro assegurado", completou.
Os coalas são vítimas da mudança climática, da perda de seu habitat natural, dos ataques dos cães, dos acidentes de carro, dos incêndios florestais e das doenças.
Nos últimos 15 ou 20 anos, a população de coalas registrou uma queda de 26% em Nova Gales do Sul. O estado considera que esta é uma espécie "vulnerável", enquanto em outras regiões do país o animal desapareceu por completo.
O programa de ajuda, de 45 milhões de dólares australianos (US$ 34 milhões), tem o objetivo de proteger milhares de hectares para conservar o habitat natural deste animal.
Os recursos também serão usados para lutar contra doenças que estão matando os coalas, como a infecção por clamídia, uma enfermidade sexualmente transmissível que provoca cegueira, esterilidade e morte.
Também está previsto um programa para melhorar a proteção de algumas estradas, conhecidas pelo perigo que representam para os coalas, assim como a criação de um novo hospital e de uma linha telefônica para que os moradores possam informar sobre animais que precisam de ajuda.

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