Austrália promete milhões de dólares para ajudar os coalas

Segundo Fundação Australiana dos Coalas, o país tem apenas 43 mil exemplares destes marsupiais em liberdade Crédito: Pixabay

A Austrália anunciou nesta segunda-feira um programa de ajuda de mais de US$ 30 milhões para ajudar a população de coalas, que registra uma redução alarmante. De acordo com a Fundação Australiana dos Coalas, o país tem apenas 43 mil exemplares destes marsupiais em liberdade.

Antes da chegada ao território australiano dos primeiros colonos britânicos, em 1788, o país tinha mais de 10 milhões de coalas, de acordo com estimativas.

"Os coalas são um tesouro nacional", afirmou Gladys Berejiklian, a primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, ao apresentar o programa de conservação do governo.

"Seria uma pena se este marsupial icônico do país não tivesse o futuro assegurado", completou.

Os coalas são vítimas da mudança climática, da perda de seu habitat natural, dos ataques dos cães, dos acidentes de carro, dos incêndios florestais e das doenças.

Nos últimos 15 ou 20 anos, a população de coalas registrou uma queda de 26% em Nova Gales do Sul. O estado considera que esta é uma espécie "vulnerável", enquanto em outras regiões do país o animal desapareceu por completo.

O programa de ajuda, de 45 milhões de dólares australianos (US$ 34 milhões), tem o objetivo de proteger milhares de hectares para conservar o habitat natural deste animal.

Os recursos também serão usados para lutar contra doenças que estão matando os coalas, como a infecção por clamídia, uma enfermidade sexualmente transmissível que provoca cegueira, esterilidade e morte.