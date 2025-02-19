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Austrália decide sacrificar quase 100 baleias encalhadas na Tasmânia

Embora 90 das 157 baleias encalhadas tenham sobrevivido, elas não puderam ser salvas devido às condições complexas.

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 15:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 fev 2025 às 15:44
Imagem BBC Brasil
As falsas-orcas encalharam em uma praia remota no noroeste da Tasmânia Crédito: Tasmania Department of Environment
As autoridades australianas estão sacrificando cerca de 90 falsas-orcas (Pseudorca crassidens) que sobreviveram a um encalhe em massa em uma praia remota da Tasmânia.
Uma equipe de especialistas que está no local disse que as condições complexas tornaram impossível salvá-las.
Elas fazem parte de um grupo de 157 falsas-orcas que encalharam perto de Arthur River, no noroeste da ilha. As demais morreram logo após o encalhe.
A Tasmânia tem testemunhado uma série de encalhes em massa de baleias nos últimos anos — incluindo o pior já registrado na Austrália, em 2020 —, mas não havia um encalhe em massa de falsas-orcas na região há mais de 50 anos.

'Absolutamente horrível'

As falsas-orcas são tecnicamente uma das maiores espécies de golfinhos do mundo, assim como as orcas. Elas podem crescer até 6 metros e pesar 1,5 tonelada.
As autoridades disseram nesta quarta-feira (19/2) que o grupo estava encalhado no local há cerca de 24 a 48 horas, e que os animais sobreviventes já estavam sob estresse extremo.
Jocelyn Flint, moradora local, contou à rede australiana ABC que foi até o local na manhã desta quarta-feira depois que o filho notou o grupo de falsas-orcas enquanto pescava tubarões durante a noite.
"Há bebês. São apenas as famílias delas. Seus olhos estão abertos, elas estão olhando para mim, como se pedissem 'socorro'."
"É absolutamente horrível", ela disse.
O local em que elas estão, a cerca de 300 quilômetros da cidade de Launceston, é de difícil acesso, o que dificulta transportar qualquer equipamento de resgate, explicou o biólogo marinho Kris Carlyon à imprensa.
"Esse é, possivelmente, o local mais complicado que já vi em 16 anos desempenhando essa função na Tasmânia", ele disse.
"Estamos falando de uma estrada bastante acidentada, íngreme e de mão única até o local. Podemos colocar veículos com tração nas quatro rodas lá, mas não muito mais do que isso."
As condições adversas impossibilitaram a devolução dos animais ao mar no local em que encalharam. Por isso, uma equipe de especialistas tentou recolocar dois deles e colocá-los de volta na água, mas não obteve sucesso.
"Os animais simplesmente não conseguem passar pela arrebentação para sair. Eles continuam dando meia-volta, e voltando para a praia", explicou Shelley Graham, do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia.
Diante da previsão de condições semelhantes para os próximos dois dias, os veterinários especializados em vida selvagem tomaram a "difícil" e "controversa" decisão de sacrificar as falsas-orcas restantes.
"Quanto mais tempo esses animais ficam encalhados, mais eles sofrem. Todas as opções alternativas não foram bem-sucedidas, a eutanásia é sempre o último recurso", afirmou Carlyon.
A expectativa é de que esta tarefa terrível — que envolve atirar nos animais — tenha início nesta quarta e continue na quinta-feira.
As autoridades ainda estão estudando como descartar as carcaças. O local é um importante patrimônio cultural para os aborígenes, portanto, um porta-voz do departamento de meio ambiente sugeriu anteriormente que "pode ser o caso de... deixar a natureza seguir seu curso".
As autoridades pediram à população que evitasse o local, pois há incêndios florestais nas proximidades e o acesso rodoviário é limitado.
Mais de 80% dos encalhes australianos de baleias acontecem na Tasmânia, geralmente na costa oeste.
Cerca de 470 baleias-piloto ficaram encalhadas mais ao sul, no Porto de Macquarie, em 2020, e aproximadamente 350 delas morreram apesar dos esforços de resgate. Outras 200 encalharam no mesmo porto em 2022.
As baleias são mamíferos altamente sociais, e são conhecidas por encalhar em grupos porque viajam em comunidades grandes e unidas que dependem de comunicação constante.
Há uma série de teorias para explicar a ocorrência de encalhes. Alguns especialistas dizem que os animais podem ficar desorientados após seguirem os peixes que caçam até a costa.
Outros acreditam que um indivíduo pode, por engano, levar grupos inteiros para a praia.

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