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Ataque

Atropelador de Toronto deixou mensagem antes de ataque

Alek Minassian fez apologia a ataque em 2014, em que atirador alegou rejeição e bullying

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 20:54
Veículo avança sobre pedestres em Toronto Crédito: Reprodução
O canadense que atropelou mais de 20 pedestres em Toronto, matando dez pessoas e ferindo outras 15 na segunda-feira (23), deixou uma mensagem em seu perfil no Facebook antes de realizar o ataque. Alek Minassian, que se apresentou a um tribunal nesta terça-feira e foi formalmente acusado de dez assassinatos em primeiro grau, além de 13 tentativas de homicídio, havia postado um pequeno texto saudando um ataque passado e afirmando o começo de uma "Rebelião Incel" (iniciais de involuntary celibate, ou celibato involuntário, em português).
> Vítimas de atropelamento em Toronto começam a ser identificadas
"A Rebelião Incel já começou. Todas as saudações para Elliot Rodger", dizia parte do texto. O termo vem de tipos específicos de fóruns online, em que usuários identificados com a rejeição pelo sexo femino manifestavam sua frustração e raiva  dado o tom normalmente agressivo das postagens, o Reddit, uma das plataformas responsáveis pelos servidores de discussão, resolveu banir os grupos relacionados ao termo recentemente.
> Atropelador de Toronto matou 9 e feriu 16, diz polícia
Elliot Rodger, saudado no texto, foi um jovem de 22 anos que cometeu um ataque com armas brancas e pistolas automáticas na região de Isla Vista, na Califórnia, matando seis pessoas e ferindo outras 13 em maio de 2014. O ato, perpretado no campus da Universidade de Santa Bárbara, não teve motivações políticas ou ideológicas, mas foi motivado pelo histórico de bulliyng e rejeição que Rodger dizia ter sofrido. Em um texto com mais de cem páginas, além de videos no canal que mantinha no YouTube, o jovem alegava problemas em se aproximar das pessoas e dizia jamais ter tido sucesso com pessoas do sexo oposto.
 

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