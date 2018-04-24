Atropelador de Toronto deixou mensagem antes de ataque

Veículo avança sobre pedestres em Toronto Crédito: Reprodução

O canadense que atropelou mais de 20 pedestres em Toronto, matando dez pessoas e ferindo outras 15 na segunda-feira (23), deixou uma mensagem em seu perfil no Facebook antes de realizar o ataque. Alek Minassian, que se apresentou a um tribunal nesta terça-feira e foi formalmente acusado de dez assassinatos em primeiro grau, além de 13 tentativas de homicídio, havia postado um pequeno texto saudando um ataque passado e afirmando o começo de uma "Rebelião Incel" (iniciais de involuntary celibate, ou celibato involuntário, em português).

"A Rebelião Incel já começou. Todas as saudações para Elliot Rodger", dizia parte do texto. O termo vem de tipos específicos de fóruns online, em que usuários identificados com a rejeição pelo sexo femino manifestavam sua frustração e raiva  dado o tom normalmente agressivo das postagens, o Reddit, uma das plataformas responsáveis pelos servidores de discussão, resolveu banir os grupos relacionados ao termo recentemente.

Elliot Rodger, saudado no texto, foi um jovem de 22 anos que cometeu um ataque com armas brancas e pistolas automáticas na região de Isla Vista, na Califórnia, matando seis pessoas e ferindo outras 13 em maio de 2014. O ato, perpretado no campus da Universidade de Santa Bárbara, não teve motivações políticas ou ideológicas, mas foi motivado pelo histórico de bulliyng e rejeição que Rodger dizia ter sofrido. Em um texto com mais de cem páginas, além de videos no canal que mantinha no YouTube, o jovem alegava problemas em se aproximar das pessoas e dizia jamais ter tido sucesso com pessoas do sexo oposto.