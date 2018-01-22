Atiradores eram clientes antes de ataque a hotel de luxo no Afeganistão

Cabul, capital do Afeganistão Crédito: Reprodução/Web

Ao menos 22 corpos foram retirados de um hotel de luxo atacado por extremistas no fim de semana, em Cabul, no Afeganistão. O Talibã reivindicou o ataque. Um novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, reporta que alguns dos cadáveres estão carbonizados e terão difícil identificação.

Um grupo de seis homens provocou uma explosão no Hotel Intercontinental, no sábado, e ateou fogo no quarto andar do estabelecimento antes de abrir fogo. Os extremistas dispararam contra clientes e funcionários e mantiveram outros reféns durante a ação, que só terminou 12 horas mais tarde, já no domingo. As forças de segurança do país mataram todos os atiradores.

O canal "Tolo News" ressalta que mais de 40 morreram no ataque. Um boletim do Ministério do Interior revelado na tarde deste domingo contava 30 vítimas e seis feridos  muitos deles estrangeiros.

"Vinte e dois corpos foram transportados a hospitais para serem identificados. Alguns desses corpos estavam carbonizados e necessitarão de análise de DNA para serem reconhecidos", indicou à agência France Presse o porta-voz da pasta da Saúde, Wahid Majroh.

O porta-voz adjunto do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, destacou que os extremistas avançaram no hotel com pistolas, fuzis, granadas e um cinto de explosivos. A maioria das vítimas morreu baleada, mas algumas não resistiram ao incêndio.

ATIRADORES DORMIRAM NO HOTEL

Uma fonte de segurança contou à AFP que "dois dos atiradores haviam passado a noite no hotel como clientes". Não está claro se os homens se hospedaram com o arsenal.

Segundo o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, a ação estava planejada para quinta-feira, mas foi adiada em função de um casamento no local. A ideia seria evitar vítimas civis. O Intercontinental é um dos mais luxuosos hotéis do Afeganistão. Construído numa colina isolada, ele tem forte esquema de segurança e é bastante usado por autoridades afegãs e visitantes estrangeiros. Segundo o governo, uma firma privada assumiu a segurança do estabelecimento há três semanas.

Autoridades de segurança confirmaram que representantes de 34 províncias estavam reunidos no hotel para participarem de uma conferência organizada pelo Ministério de Telecomunicações.

Imagens transmitidas ao vivo por emissoras locais mostraram pessoas que tentavam escapar do ataque pelas janelas, ao descer na fachada por corda improvisadas com lençóis.