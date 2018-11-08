Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Atirador que matou 12 em bar da Califórnia é identificado
28 anos

Atirador que matou 12 em bar da Califórnia é identificado

Homem foi encontrado morto após ataque armado

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 16:25
Vista aérea da região onde várias pessoas ficaram feridas depois que um homem abriu fogo na noite da quarta-feira, 07, em um bar no sul da Califórnia, nos Estados Unidos Crédito: KABC TV/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O atirador que deixou 12 mortos em um bar da Califórnia, na madrugada desta quinta-feira, foi identificado como David Ian Long, de 28 anos. O xerife do condado de Ventura, Geoff Dean, confirmou a identidade do homem, encontrado morto após o ataque armado, cuja motivação ainda é desconhecida. Ele era militar veterano e tinha pequenas passagens pela polícia, segundo Dean.
>Policial morto na Califórnia tentava impedir atirador
Segundo a "NBC News", o atirador tinha várias tatuagens pelo corpo e carregava uma arma .45 ao abrir fogo durante uma festa country no Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks. Centenas de jovens se reuniam no espaço para uma festa country. As autoridades acreditam que Long tenha se suicidado após o atirar de forma aleatória contra os frequentadores do estabelecimento.
>Ataque armado deixa 13 mortos em bar da Califórnia
"Múltiplas" ambulâncias foram acionadas, de acordo com as autoridades. Outras pessoas ficaram feridas - algumas se machucaram levemente ao fugirem da cena do ataque. Segundo a "CNN", 21 delas já receberam alta de hospitais da região.
O capitão Garo Kuredjian, do gabinete do xerife de Ventura, ressaltou que havia centenas de pessoas no bar no momento do ataque. Ao chegarem ao local, os agentes trocaram tiros com o suspeito, que permaneceu dentro do imóvel. As autoridades confirmaram posteriormente que ele morreu no local. Como não carregava documento de identificação, o homem teve as impressões digitais analisadas em bancos de dados locais e federais para ser identificado.
O sargento Ron Helus, um dos 13 mortos no incidente, foi baleado enquanto tentava deter o atirador quando foi atingido por diversos disparos, afirmou um colega do policial à imprensa local.
Segundo o xerife Geoff Dean, Helus chegou na cena do crime três minutos após receber um chamado sobre disparos na região. Ao ouvir mais sons de tiros, o policial e um oficial de patrulha decidiram entrar no local. Helus chegou a receber atendimento médico, mas morreu horas depois no hospital.
"Ele trabalhava duro, era totalmente comprometido. Deu o máximo e, hoje, como eu disse para a mulher dele, morreu como um herói. Ele deu a própria vida para salvar outras pessoas", afirmou Dean, visivelmente emocionado, à emissora NBC News.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados