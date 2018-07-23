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Canadá

Atirador mata duas pessoas e fere outras 14 em Toronto

O homem atirou nos clientes de restaurantes e cafés das avenidas Danforth e Logan, no bairro residencial de Greektown, e foi morto pela polícia ao tentar fugir

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:10
A primeira morte confirmada foi a de uma criança de 9 anos Crédito: Reprodução | Twitter
Um atirador matou duas pessoas e feriu 14 em um ataque na cidade de Toronto, no Canadá, no final da noite de domingo, 22. O homem atirou nos clientes de restaurantes e cafés das avenidas Danforth e Logan, no bairro residencial de Greektown, e foi morto pela polícia ao tentar fugir.
A primeira morte confirmada foi a de uma criança de 9 anos. A idade e a identidade da segunda vítima ainda não foram confirmadas. Segundo o chefe de polícia Mark Saunders, a possibilidade de ser um ataque com motivação terrorista não foi descartada.
Vídeos gravados por testemunhas mostram um homem vestindo roupas pretas e um chapéu, andando rapidamente pela calçada e atirando. De acordo com quem estava no local, muitos disparos foram ouvidos enquanto o suspeito passava pelos estabelecimentos dos dois lados da rua.
John Tulloch contou que ele e o irmão ouviram entre 20 a 30 tiros. Eles tinham acabado de sair do carro quando o ataque começou. "Nós só corremos. Vimos as pessoas começando a correr e então corremos", disse.
Paula Fletcher, uma das conselheiras (o equivalente a prefeitos regionais) - de Toronto, disse ao canal CP24 ter ouvido que o atirador era emocionalmente instável. "Não é (um crime) relacionado a gangues. Parece ser alguém muito perturbado." A mesma informação foi dada por outra conselheira, Mary Fragedakis. Fonte: Associated Press.

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