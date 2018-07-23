Atirador mata duas pessoas e fere outras 14 em Toronto

A primeira morte confirmada foi a de uma criança de 9 anos Crédito: Reprodução | Twitter

Um atirador matou duas pessoas e feriu 14 em um ataque na cidade de Toronto, no Canadá, no final da noite de domingo, 22. O homem atirou nos clientes de restaurantes e cafés das avenidas Danforth e Logan, no bairro residencial de Greektown, e foi morto pela polícia ao tentar fugir.

A primeira morte confirmada foi a de uma criança de 9 anos. A idade e a identidade da segunda vítima ainda não foram confirmadas. Segundo o chefe de polícia Mark Saunders, a possibilidade de ser um ataque com motivação terrorista não foi descartada.

Vídeos gravados por testemunhas mostram um homem vestindo roupas pretas e um chapéu, andando rapidamente pela calçada e atirando. De acordo com quem estava no local, muitos disparos foram ouvidos enquanto o suspeito passava pelos estabelecimentos dos dois lados da rua.

John Tulloch contou que ele e o irmão ouviram entre 20 a 30 tiros. Eles tinham acabado de sair do carro quando o ataque começou. "Nós só corremos. Vimos as pessoas começando a correr e então corremos", disse.