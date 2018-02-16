Atirador era membro de grupo supremacista branco, diz líder

Nikolas Cruz, autor do atentado em escola na Flórida Crédito: Reprodução/Instagram

O atirador Nikolas Cruz, que matou 17 pessoas na escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na Flórida, era membro do grupo supremacista branco República da Flórida e participou de treinamentos paramilitares, segundo o líder da mesma organização. Na quarta-feira, ele abriu fogo contra alunos e professores dentro da instituição, antes de ser preso e indiciado pela polícia. Ele usou uma arma AR-15 no crime, vestia uma máscaras de gás sobre o rosto, um chapéu preto e calça e blusa marrons, e tinha vários cartuchos de munição.

Líder do grupo supremacista, Jordan Jereb disse que o objetivo da organização é tornar a Flórida se tornar seu próprio etno-estado branco. Ele contou que seu grupo realiza "manifestações aleatórias espontâneas" e tenta não participar do mundo moderno. E ainda relatou que não conhecia o atirador pessoalmente, mas sabia que ele tinha "problemas com uma garota" e, por isso, o ataque justamente no Dia de São Valentim (O Dia dos Namorados nos EUA) pode não ter sido uma coincidência.

"Ele agiu por sua própria conta e é o único responsável pelo que fez", disse Jereb

O atirador foi indiciado por 17 acusações de assassinato premeditado, informaram nesta quinta-feira autoridades da investigação sobre o crime, de acordo com o jornal "The New York Times". Segundo a CNN, o atirador está cooperando com as autoridades.

Investigadores indicam que Cruz disparou o alarme de incêndio para fazer com que mais pessoas abandonassem as salas de aulas para, então, conseguir atingir mais vítimas. Além disso, ele teria se misturado às centenas de alunos em fuga para conseguir abandonar o prédio. De acordo com o xerife do condado de Broward, Scott Israel, 12 pessoas morreram dentro do prédio, três no lado de fora e duas no hospital.

O jovem foi identificado através de vídeos de segurança na escola, e encontrado em um bairro próximo à escola, Coral Springs. Ele não resistiu à prisão, e foi inicialmente levado a um hospital próximo para uma verificação. Agora, já está sob os olhos dos agentes de segurança novamente para interrogatórios.

A mídia americana o descreveu como um "menino difícil", um estudante "alternativo". Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas.

Um apresentador da Fox News divulgou uma imagem do suposto atirador, mas ainda não há confirmação por parte das autoridades:

"Fomos avisados no ano passado que ele não foi permitido no campus com uma mochila", disse o professor de matématica Jim Gard, que informou que Cruz foi seu aluno em 2017, ao jornal "The Miami Herald". "Houve problemas com ele no ano passado, ameaçando alunos, e acho que lhe foi pedido que deixasse o campus".

COMENTÁRIOS PERTURBADORES

De acordo com Israel, o perfil dele em redes sociais indica conteúdos "muito, muito perturbadores", com uma ampla variedade de publicações relacionadas a armas e violência em vários sites. Foram encontrados comentários em vídeos do Youtube nos quais diz: "Quero atirar em pessoas com minha AR-15", "Quero morrer lutando, matando toneladas de pessoas" e "Vou matar agentes da lei um dia, eles vão atrás das pessoas boas", informou a CNN.

"Começamos a dissecar seus sites e as redes sociais em que estava, e algumas das coisas que vieram à tona são muito, muito perturbadoras", contou Israel.

Um aluno contou à Reuters que Cruz era "louco por armas". Chad Williams, de 18 anos, disse que o atirador tinha costume de disparar o alarme de incêndio repentinamente antes de se expulso:

"Ele era meio abandonado. Não tinha muitos amigos", contou.

Já o aluno Matthew Walker disse à rede ABC News que Cruz tem o hábito de compartilhar imagens de armas nas redes sociais:

"Tudo que ele publica é sobre armas. É doentio", disse.

Brandon Minoff, aluno do 3º ano, contou à CNN que participou de um projeto de grupo com Cruz. Ele o descreve como reservado, mas quando tinha a oportunidade, gostava de se manifestar:

"Ele sempre se mostrou muito quieto e estranho. Mas quando tive que trabalhar com ele, ele começou a falar comigo", contou. "Ele me disse que foi expulso de duas escolas particulares, e foi retido duas vezes. Tinha interesse em entrar para o Exército e gostava da caça".

ADOTADO, MÃE MORREU EM 2017

Jim Lewis, procurador de Fort Lauderdale que representa Cruz disse que ele estava morando com a família de um amigo que frequenta a mesma escola desde novembro passado, quando a mãe, Lynda Cruz, morreu de pneumonia. Uma prima distante de Cruz, Kathie Blaine, contou à CNN que ele foi adotado por Lynda e pelo pai, que já havia morrido há alguns anos. Lewis disse que a família que o recebeu está cooperando com a investigação e permitiu que as autoridades realizassem buscas na residência onde vivem.

"Sua mãe morreu em novembro do ano passado, e essa família o acolheu", informou Lewis. "Eles lhe ofereceram uma casa e tentaram ajudar o jovem porque ele realmente não tinha para onde ir".

Segundo Kathie, que não via Lynda há cerca de 20 anos e não conhecia Cruz, o rapaz estava sozinho desamparado desde a morte da mãe: