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Foi preso

Atirador em scooter elétrica mata idoso e fere 3 em Nova York, nos EUA

Homem tem 25 anos e fez disparos nos bairros de Queens e Brooklyn

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 10:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jul 2023 às 10:42
Um atirador matou um idoso de 83 anos e deixou outras três pessoas feridas na manhã deste sábado (8) em Nova York, nos Estados Unidos. O suspeito foi preso.
Homem tem 25 anos e fez disparos nos bairros de Queens e Brooklyn. Para se locomover, ele usava uma scooter elétrica que, segundo a polícia de Nova York, não tinha placa.
Autor de disparos usou scooter sem placa para se locomover entre locais dos tiroteios
Autor de disparos usou scooter sem placa para se locomover entre locais dos tiroteios Crédito: Divulgação/Departamento de Polícia de Nova York
O suspeito foi detido duas horas depois dos primeiros tiros. A corporação informou que conseguiu um vídeo em que o homem era visto e enviou as imagens aos celulares de todos os oficiais da cidade. Assim que a polícia confirmou a autoria dos tiros pelo suspeito, ele foi preso sem resistência, disse o subchefe da polícia de Nova York, Joseph Kenny.
Investigações sobre o caso ainda estão em andamento. "Não sabemos o motivo. Parece que as ações foram aleatórias", disse Kenny.
Ao todo, a polícia afirmou que foram registrados cinco tiroteios. O autor dos disparos não teve a identidade revelada.

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