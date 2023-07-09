Atirador em scooter elétrica mata idoso e fere 3 em Nova York, nos EUA

Um atirador matou um idoso de 83 anos e deixou outras três pessoas feridas na manhã deste sábado (8) em Nova York, nos Estados Unidos. O suspeito foi preso.
Homem tem 25 anos e fez disparos nos bairros de Queens e Brooklyn. Para se locomover, ele usava uma scooter elétrica que, segundo a polícia de Nova York, não tinha placa.
O suspeito foi detido duas horas depois dos primeiros tiros. A corporação informou que conseguiu um vídeo em que o homem era visto e enviou as imagens aos celulares de todos os oficiais da cidade. Assim que a polícia confirmou a autoria dos tiros pelo suspeito, ele foi preso sem resistência, disse o subchefe da polícia de Nova York, Joseph Kenny.
Investigações sobre o caso ainda estão em andamento. "Não sabemos o motivo. Parece que as ações foram aleatórias", disse Kenny.
Ao todo, a polícia afirmou que foram registrados cinco tiroteios. O autor dos disparos não teve a identidade revelada.