Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Atirador em escola dos EUA deixa ao menos dois mortos
19 feridos

Atirador em escola dos EUA deixa ao menos dois mortos

Governador do Kentucky confirma que há 19 feridos pelos disparos
23 jan 2018 às 21:49

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 21:49

Marshall County High School Crédito: Reprodução
Ao menos duas pessoas morreram e outras várias foram baleadas, nesta terça-feira (23), depois que um atirador entrou em uma escola do estado americano de Kentucky. O gabinete do governador, Matt Bevin, confirmou a ocorrência, a qual classificou como "trágica". A autoridade confirmou o número de mortos e indicou que há 19 feridos. Alguns deles foram levados para hospitais de helicóptero, segundo a gerente de emergência do condado, Darlene Lynn.
A Escola de Ensino Médio Marshall County foi fechada, e o acesso à instituição está bloqueado. Os agentes não deixam pais entrarem no colégio, no qual alunos ainda permanecem trancados. O suspeito, que é um estudante de 15 anos, está sob custódia e enfrentará acusação de assassinato, segundo pronunciamento do governador.
Às 13h12m (horário de Brasília), a polícia do Kentucky informou, pelo Twitter, que o local estava seguro e o atirador, apreendido. A motivação do suspeito não foi esclarecida. Agentes do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos foram acionados para prestar assistência à polícia.
"Tiroteio trágico no Marshall County... O atirador está sob custódia, uma morte confirmada, múltiplas vítimas baleadas... Muito ainda a saber... Por favor não especulem nem espalhem o que ouvem...", escreveu o governador no Twitter.
A cidade de Benton fica no oeste do Kentucky, a mais de 190 quilômetros de Nashville, no Tennessee, e a 270 quilômetros de Louisville, cidade mais populosa do estado. Segundo a "CNN", todos os agentes do Departamento de Polícia da cidade foram deslocados à cena do crime.
Uma ex-aluna que acompanha a ocorrência na escola conversou com jovens à porta. Segundo o relato dos estudantes, descrito por ela no Facebook, uma pessoa entrou na área comum da instituição, jogou uma bolsa no chão e começou a atirar. Os professores então alertaram os jovens a correrem para se salvar. "Por que, Deus?", questionou Trent Catilla.
O FBI de Louisville informou que trabalha com oficiais federais, estaduais e locais em atenção à ocorrência. Segundo a "NBC News", o ataque a tiros na escola de Bent ocorre a 64 quilômetros de West Paducah, no mesmo estado, onde um adolescente de 14 anos abriu fogo contra colegas em 1997. Na ocasião, o atirador deixou três mortos e cinco feridos durante uma oração na Escola Heath.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados