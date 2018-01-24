Atirador em escola dos EUA deixa ao menos dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram e outras várias foram baleadas, nesta terça-feira (23), depois que um atirador entrou em uma escola do estado americano de Kentucky. O gabinete do governador, Matt Bevin, confirmou a ocorrência, a qual classificou como "trágica". A autoridade confirmou o número de mortos e indicou que há 19 feridos. Alguns deles foram levados para hospitais de helicóptero, segundo a gerente de emergência do condado, Darlene Lynn.
A Escola de Ensino Médio Marshall County foi fechada, e o acesso à instituição está bloqueado. Os agentes não deixam pais entrarem no colégio, no qual alunos ainda permanecem trancados. O suspeito, que é um estudante de 15 anos, está sob custódia e enfrentará acusação de assassinato, segundo pronunciamento do governador.
Às 13h12m (horário de Brasília), a polícia do Kentucky informou, pelo Twitter, que o local estava seguro e o atirador, apreendido. A motivação do suspeito não foi esclarecida. Agentes do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos foram acionados para prestar assistência à polícia.
"Tiroteio trágico no Marshall County... O atirador está sob custódia, uma morte confirmada, múltiplas vítimas baleadas... Muito ainda a saber... Por favor não especulem nem espalhem o que ouvem...", escreveu o governador no Twitter.
A cidade de Benton fica no oeste do Kentucky, a mais de 190 quilômetros de Nashville, no Tennessee, e a 270 quilômetros de Louisville, cidade mais populosa do estado. Segundo a "CNN", todos os agentes do Departamento de Polícia da cidade foram deslocados à cena do crime.
Uma ex-aluna que acompanha a ocorrência na escola conversou com jovens à porta. Segundo o relato dos estudantes, descrito por ela no Facebook, uma pessoa entrou na área comum da instituição, jogou uma bolsa no chão e começou a atirar. Os professores então alertaram os jovens a correrem para se salvar. "Por que, Deus?", questionou Trent Catilla.
O FBI de Louisville informou que trabalha com oficiais federais, estaduais e locais em atenção à ocorrência. Segundo a "NBC News", o ataque a tiros na escola de Bent ocorre a 64 quilômetros de West Paducah, no mesmo estado, onde um adolescente de 14 anos abriu fogo contra colegas em 1997. Na ocasião, o atirador deixou três mortos e cinco feridos durante uma oração na Escola Heath.