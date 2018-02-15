Atirador deixa ao menos 1 morto e 20 feridos em escola na Flórida

Pessoas são atendidas perto da escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na Flórida Crédito: Reprodução da TV

Tiros deixaram ao menos um morto e vários feridos em uma escola de ensino médio no sul da Flórida, na cidade de Parkland, de acordo com funcionários dos serviços de emergência. O número, no entanto, pode ser ainda maior. A escola Marjory Stoneman Douglas, onde estudam cerca de 3 mil alunos, foi esvaziada, mas pais contavam que alguns alunos ainda estavam trancados nas salas de aula, enviando mensagens por celular. A polícia informou que o atirador foi detido.





Serviços de emergência foram enviados ao local, segundo o xerife do condado de Broward. Imagens aéreas de emissoras locais mostram vários estudantes correndo do local e outros sendo levados a ambulâncias ou deitados no chão. A escola Marjory Stoneman Douglas, a cerca de 70 quilômetros ao norte de Miami, está em "código vermelho".

O jornal "Miami Herald" citou um chefe de bombeiros informando sobre a morte de uma das vítimas, enquanto a emissora de TV local WSVN-TV mencionava 20 feridos. De acordo com a Fox-10 TV, cinco pessoas estão sendo tratadas por paramédicos.

De acordo com algumas emissoras locais, como a "WSVN", filial da Fox, o autor dos disparos se chama Nicholas Cruz, um ex-aluno, e foi preso. De acordo com relatos, ele usava máscaras de gás, um chapéu preto e calça e blusa marrons. A mídia ainda o descreveu como um "menino difícil", um estudante "alternativo". Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas. Um apresentador da Fox News divulgou uma imagem do suposto atirador, mas ainda não há confirmação:

O presidente Donald Trump está sendo informado sobre o caso. No Twitter, ele enviou condolências às famílias das vítimas e comentou: "Nenhuma criança, professor ou qualquer outra pessoa deveria se sentir inseguro novamente."

Faltavam dez minutos para a aula acabar quando Nicole Baltzer ouviu o alarme de incêndio. Quando os estudantes saiam da escola, os tiros começaram.

"Ouvi tantos tiros. Seis, pelo menos", contou Nicole, de 18 anos, ainda trancada em uma sala no segundo andar.