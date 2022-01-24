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Em sala de aula

Atirador abre fogo em universidade e deixa feridos na Alemanha

Segundo informações da polícia local, o atirador era um homem que portava uma arma longa e foi encontrado morto após o ataque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:49

Um atirador abriu fogo dentro de sala de aula em uma universidade em Heidelberg, na Alemanha, nesta segunda-feira (24) e deixou várias pessoas feridas. Segundo informações da polícia local, o atirador era um homem que portava uma arma longa e foi encontrado morto após o ataque.
Alemanha
O homem abriu fogo dentro da Universidade de Heidelberg, na Alemanha Crédito: Divulgação
"Um agressor solitário feriu várias pessoas em um auditório com uma arma longa. O agressor morreu", disse a polícia de Mannheim, em um comunicado. Ainda não há informações sobre a identidade dos feridos e do autor do crime. Há suspeita de que o atirador tenha cometido suicídio e constatações iniciais apontam que o ataque não tenha motivos políticos ou religiosos.
Inicialmente, fontes de segurança informaram que o autor do crime havia fugido e que a polícia estava procurando por ele. De acordo com a imprensa local, no entanto, atualmente não há mais perigo para a população e, por ora, está descartada a presença de outros atiradores na universidade.

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Para garantir a segurança na região, a área de Neuenheimer Feld, em frente da entrada da cidade de Heidelberg, está sendo revistada por policiais. A universidade pediu aos alunos por e-mail que não viessem a Neuenheimer Feld.
O campus universitário onde o ataque foi realizado abriga principalmente faculdades de ciências naturais, partes do hospital universitário e de um jardim botânico.

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