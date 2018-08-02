Atirador abre fogo e se esconde em hospital de base aérea nos EUA

Base da Força Aérea Wright Patterson é cercada por policiais: atirador está entrincheirado em prédio de hospital do complexo Crédito: Reprodução | Twitter

Autoridades estão respondendo à presença de um atirador em uma base da Força Aérea americana, no estado de Ohio, nesta quinta-feira (2), segundo um alerta do Escritório para Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF).

De acordo com relatos da mídia local, ele estaria entrincheirado no quarto andar do Hospital da Base da Força Aérea Wright Patterson, onde funciona uma clínica psiquiátrica. Um alerta foi lançado, pedindo a funcionários para se abrigarem.

A Base Aérea Wright-Patterson, em Ohio, é uma das maiores dos EUA e emprega centenas de pessoas em seu hospital. De acordo com o perfil oficial no Twitter da base, a presença de um atirador foi reportada às autoridades por volta das 12h40, no horário local.