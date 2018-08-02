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Ohio

Atirador abre fogo e se esconde em hospital de base aérea nos EUA

Alerta é lançado no estado de Ohio; ainda não há informações sobre vítimas

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 18:48
Base da Força Aérea Wright Patterson é cercada por policiais: atirador está entrincheirado em prédio de hospital do complexo Crédito: Reprodução | Twitter
Autoridades estão respondendo à presença de um atirador em uma base da Força Aérea americana, no estado de Ohio, nesta quinta-feira (2), segundo um alerta do Escritório para Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF).
De acordo com relatos da mídia local, ele estaria entrincheirado no quarto andar do Hospital da Base da Força Aérea Wright Patterson, onde funciona uma clínica psiquiátrica. Um alerta foi lançado, pedindo a funcionários para se abrigarem.
A Base Aérea Wright-Patterson, em Ohio, é uma das maiores dos EUA e emprega centenas de pessoas em seu hospital. De acordo com o perfil oficial no Twitter da base, a presença de um atirador foi reportada às autoridades por volta das 12h40, no horário local.
De acordo com a instituição, ainda não existem detalhes mais aprofundados sobre a situação, mas a orientação é de que os funcionários procurem abrigo dentro dos prédios, enquanto a área está cercada por unidades da polícia.

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