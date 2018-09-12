Atentado suicida deixa ao menos 68 mortos no Afeganistão

Afeganistão Crédito: Reprodução/Pixabay

Ao menos 68 pessoas morreram num atentado suicida contra manifestantes executado na terça-feira na região leste do Afeganistão, segundo um balanço atualizado divulgado pelo governo da província de Nangarhar.

O porta-voz do governo local, Ataullah Jogyani disse que, além dos 68 mortos, 165 pessoas ficaram feridas. Os números anteriores indicavam 32 mortos e 128 feridos.

Na terça-feira, um homem-bomba se explodiu durante um protesto em uma localidade a 70 quilômetros da cidade de Jalalabad. Este foi o atentado mais violento no Afeganistão este ano. Os hospitais Rodat e Ghani Jel, no distrito de Jallabad, ficaram rapidamente lotados devido à quantidade de feridos.