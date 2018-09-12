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Homem-bomba

Atentado suicida deixa ao menos 68 mortos no Afeganistão

É o ataque mais mortífero realizado no país este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 11:00

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 11:00

Afeganistão Crédito: Reprodução/Pixabay
Ao menos 68 pessoas morreram num atentado suicida contra manifestantes executado na terça-feira na região leste do Afeganistão, segundo um balanço atualizado divulgado pelo governo da província de Nangarhar.
O porta-voz do governo local, Ataullah Jogyani disse que, além dos 68 mortos, 165 pessoas ficaram feridas. Os números anteriores indicavam 32 mortos e 128 feridos.
> Furacão Florence ameaça costa leste dos EUA e governo ordena saída
Na terça-feira, um homem-bomba se explodiu durante um protesto em uma localidade a 70 quilômetros da cidade de Jalalabad. Este foi o atentado mais violento no Afeganistão este ano. Os hospitais Rodat e Ghani Jel, no distrito de Jallabad, ficaram rapidamente lotados devido à quantidade de feridos.
Nenhum grupo insurgente reivindicou até o momento o atentado, que aconteceu numa região com forte presença dos talibãs e do Estado Islâmico (EI).

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