Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Atentado com carros-bombas mata 18 pessoas na Somália
Mogadishu

Atentado com carros-bombas mata 18 pessoas na Somália

Atentado aconteceu próximo ao palácio onde reside o presidente do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:23

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:23

Ainda não há indícios de quem perpetrou os ataques, mas insurgentes do al Shabaab, grupo ligado a al Qaeda, já assumiram a responsabilidade por outros ataques na região Crédito: Twitter | @PorEstoMx
Dois carros-bombas explodiram na capital da Somália nesta sexta (23), matando 18 pessoas e deixando pelo menos 20 feridos. A polícia local e serviços de ambulância também relataram tiroteio próximo a residência do presidente Mohamed Abdullahi Farmajo. Ainda não há indícios de quem perpetrou os ataques, mas insurgentes do al Shabaab, grupo ligado a al Qaeda, já assumiram a responsabilidade por outros ataques na região.
Uma testemunha disse que uma grande nuvem de fumaça se formou no céu perto do palácio e tiros foram ouvidos perto da residência do presidente. Segundo a polícia, o primeiro carro bomba explodiu depois de homens suspeitos de serem militantes atirarem contra agentes de segurança e passarem por um ponto de checagem perto da casa.
Ainda de acordo com a polícia, a segunda explosão veio de um carro bomba estacionado na frente de um hotel longe do palácio. Não houve mortos ou feridos.
"Os militantes fugiram quando se aproximaram do palácio, o carro-bomba explodiu do lado de fora, onde havia muitos militares que fazem a segurança das ruas nas proximidades do palácio", disse o major Omar Abdullahi.
As ruas ao redor do palácio e perto do hotel foram cercadas por forças de segurança que negaram acesso a ambulâncias e repórteres.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados