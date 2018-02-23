Atentado com carros-bombas mata 18 pessoas na Somália

Ainda não há indícios de quem perpetrou os ataques, mas insurgentes do al Shabaab, grupo ligado a al Qaeda, já assumiram a responsabilidade por outros ataques na região Crédito: Twitter | @PorEstoMx

Dois carros-bombas explodiram na capital da Somália nesta sexta (23), matando 18 pessoas e deixando pelo menos 20 feridos. A polícia local e serviços de ambulância também relataram tiroteio próximo a residência do presidente Mohamed Abdullahi Farmajo. Ainda não há indícios de quem perpetrou os ataques, mas insurgentes do al Shabaab, grupo ligado a al Qaeda, já assumiram a responsabilidade por outros ataques na região.

Uma testemunha disse que uma grande nuvem de fumaça se formou no céu perto do palácio e tiros foram ouvidos perto da residência do presidente. Segundo a polícia, o primeiro carro bomba explodiu depois de homens suspeitos de serem militantes atirarem contra agentes de segurança e passarem por um ponto de checagem perto da casa.

Ainda de acordo com a polícia, a segunda explosão veio de um carro bomba estacionado na frente de um hotel longe do palácio. Não houve mortos ou feridos.

"Os militantes fugiram quando se aproximaram do palácio, o carro-bomba explodiu do lado de fora, onde havia muitos militares que fazem a segurança das ruas nas proximidades do palácio", disse o major Omar Abdullahi.