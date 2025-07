Mundo

Até que ponto as piscinas públicas são limpas?

A manutenção adequada pode reduzir o risco de infecções em piscinas públicas repletas de gente e oferecer a oportunidade de um mergulho sem contrair doenças.

Publicado em 20 de julho de 2025 às 14:25

Entre parasitas tropicais e patógenos bacterianos, encontramos muitos companheiros microscópicos quando nadamos na água da piscina Crédito: Getty Images

Nem que seja apenas para passar o tempo em uma tarde chuvosa, nadar pode ser um dos hobbies mais antigos da história humana.>

A primeira piscina conhecida data do ano 3000 a.C., no vale do Indo (hoje, parte da Índia, Paquistão e Afeganistão).>

Muito tempo depois, no século 19, surgiram piscinas no Reino Unido e nos EUA. E, junto com elas, veio a preocupação de mantê-las higienizadas.>

Até hoje, as piscinas públicas e privadas podem ser focos de infecção, se não receberem manutenção adequada.>

Nadar é uma atividade considerada altamente benéfica para a maioria das pessoas. Ela fornece exercício para o corpo inteiro e estímulo cardiovascular, além de causar baixo impacto para os ossos e as juntas.>

Mas, em raras ocasiões, as piscinas foram relacionadas a surtos de doenças respiratórias e gastrointestinais.>

Mesmo em piscinas com boa manutenção, o cloro costuma nos proteger mais do que talvez gostaríamos de saber.>

Quais bactérias nos acompanham para nadar?

Nos últimos 25 anos, as piscinas têm sido o ambiente mais comum para a ocorrência de surtos de doenças intestinais infecciosas transmitidas pela água, na Inglaterra e no País de Gales. O principal culpado é o Cryptosporidium.>

Este parasita pode causar problemas no estômago que podem durar até duas semanas. As pessoas podem sofrer diarreia, vômitos e dores abdominais — e cerca de 40% delas terão recaída dos sintomas após o término da doença inicial.>

Na maior parte das vezes, as doenças entéricas (que causam diarreia e vômitos) são curadas sozinhas em pessoas saudáveis, segundo a professora Jackie Knee, do Grupo de Saúde Ambiental da Escola de Medicina Tropical de Londres.>

Mas estas doenças podem ser mais preocupantes em crianças mais jovens, idosos e pessoas imunocomprometidas, segundo ela.>

Os nadadores podem contrair Cryptosporidium quando uma pessoa infectada tem um acidente fecal na piscina ou ao engolir matéria fecal residual do seu corpo, explica Knee.>

"Elas também podem expelir [o parasita] posteriormente, quando não sentem mais sintomas", afirma o professor Ian Young, da Faculdade de Saúde Pública e Ocupacional da Universidade Metropolitana de Toronto, no Canadá.>

As primeiras piscinas eram mantidas limpas principalmente renovando a água com regularidade Crédito: Getty Images

Por mais que tentemos evitar engolir a água da piscina, evidências indicam que alguma quantidade ainda acaba entrando no nosso corpo.>

Um estudo de 2017, realizado em piscinas públicas de Ohio, nos Estados Unidos, realizou exames de sangue de 549 pessoas, entre adultos e crianças, depois de nadar na água da piscina por uma hora.>

Em média, os adultos engoliram cerca de 21 ml de água por hora, enquanto as crianças ingeriram cerca de 49 ml por hora.>

Quando a água é engolida, a chance de riscos de infecção varia, dependendo da quantidade de pessoas que há na piscina. Um estudo concluiu que é mais provável contrair Cryptosporidium ao nadar nos horários de pico.>

Os pesquisadores testaram a água de seis piscinas, uma vez por semana, por 10 semanas, no verão de 2017. Eles detectaram Cryptosporidium em 20% das amostras e pelo menos uma vez em cada piscina.>

Dois terços dessas amostras de água foram retiradas nos horários de maior movimento da piscina, nos feriados escolares.>

Mas o Cryptosporidium não é o único a ser monitorado, segundo o professor Stuart Khan, diretor da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Sydney, na Austrália.>

As infecções de bactérias oportunistas, como Staphylococcus, podem atingir a pele, segundo ele. E também existe o potencial de contrair infecções fúngicas nos vestiários das piscinas, já que estes patógenos sobrevivem por mais tempo em ambientes quentes e úmidos.>

Outra infecção bacteriana comum que pode ser contraída nas piscinas é a otite externa, conhecida como "ouvido de nadador".>

Khan explica que ela é normalmente causada pela água que fica no canal do ouvido externo por longo período. Mas não é transmitida de uma pessoa para outra.>

Embora seja incomum, o grupo de parasitas Acanthamoeba também vive na água e pode causar infecções oculares. Elas são muito sérias e podem levar à cegueira, segundo Khan.>

Também é possível contrair infecções por via inalatória. Bactérias Legionella, por exemplo, podem estar presentes nas piscinas. E, quando inaladas com as gotículas no ar, podem causar a infecção pulmonar conhecida como doença dos legionários.>

Mas os surtos das doenças mais infecciosas relacionadas às piscinas são raros.>

"Não observamos muitos surtos de doenças transmitidas pela água em piscinas públicas, o que significa que a desinfecção com cloro é feita de forma suficiente na maior parte do tempo", explica Young. "Mas, ocasionalmente, ocorrem alguns surtos.">

O controle das bactérias nas piscinas

Antes do século 20, as piscinas não contavam com desinfetantes químicos.>

Algumas delas filtravam ou trocavam a água com frequência. Havia piscinas construídas em encostas para auxiliar a drenagem, enquanto outras possuíam uma espécie de calha para retirar as impurezas visíveis.>

"Tradicionalmente, os locais de banho públicos ficavam no oceano, onde a água é renovada naturalmente, ou em água doce como em rios, onde há o movimento da corrente", explica Khan.>

As piscinas são ocasionalmente associadas a surtos de doenças, mas nadar na natureza também apresenta seus riscos Crédito: Getty Images

Acredita-se que o primeiro uso de cloro nos Estados Unidos tenha ocorrido em 1903, em uma piscina da Universidade Brown, em Rhode Island, quando a substância foi desenvolvida para a desinfecção de água potável.>

Em casos raros, é possível contrair infecções bacterianas em piscinas, de patógenos que incluem Campylobacter, Shigella e Salmonella. Na maioria dos casos, estas bactérias causam sintomas gastrointestinais como diarreia e dores de estômago, além de febre.>

Mas elas também podem gerar complicações mais sérias. Felizmente, grande parte deste risco é reduzida pelo cloro, segundo Khan.>

Vírus como o norovírus (que pode causar diarreia, náuseas, vômitos e dores de estômago, entre outros sintomas) são um pouco mais resistentes que a maioria das bactérias.>

Existem relatos isolados de surtos de vírus em piscinas, mas eles são normalmente associados a falhas de equipamentos ou níveis muito baixos de cloro. O vírus geralmente é bem controlado pelo cloro, afirma Khan.>

Para manter este nível de proteção contra vírus e bactérias, a piscina deve ser bem controlada, segundo ele. Isso envolve manter a água com alcalinidade e pH corretos, para permitir a eficácia do cloro.>

Já a quantidade necessária de cloro depende de quantas pessoas estiverem na piscina em um dado momento.>

"Quando mais alta a demanda de cloro, mais você precisa colocar", explica Khan. "Existe muita ciência envolvida.">

Para minimizar o risco de infecção, é importante que as piscinas recebam boa manutenção Crédito: Getty Images

A regulamentação sobre a manutenção das piscinas públicas varia de um país para o outro.>

No Reino Unido, não existem leis específicas de saúde e segurança, mas os operadores devem respeitar a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho do país.>

Nos Estados Unidos, as piscinas podem ser regulamentadas em nível estadual e federal. E, embora os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos mantenham um código de saúde e segurança para piscinas, sua adoção é voluntária.>

Mas, mesmo em piscinas sem manutenção, o Cryptosporidium é resistente aos níveis normais de cloro.>

"O parasita Cryptosporidium é extremamente tolerante ao cloro", explica Knee. "A maior parte dos outros patógenos morre em questão de minutos, mas o Cryptosporidium permanece vivo e ativo por mais de uma semana, em tratamento de cloro em níveis normais.">

Isso ocorre devido à forma em que o parasita é estruturado.>

"Ele pode formar esporos, que o envolvem firmemente e evitam que qualquer coisa toque o lado externo, aumentando sua resistência", segundo Khan.>

O risco de infecção provavelmente é mais alto com acidentes maiores e mais óbvios na piscina, mas este risco pode ser reduzido no caso de reação imediata, segundo Knee.>

Os operadores de piscinas podem usar um coagulante e filtrar a água da piscina, se tiverem um equipamento de filtragem adequado que não filtre a água com muita rapidez. E podem também usar a "supercloração", explica a professora.>

Este processo envolve a adição à água de níveis muito mais altos de cloro, que são mantidos por um período de tempo mais longo.>

Mas estes incidentes são bastante óbvios, enquanto as pessoas podem eliminar material fecal passivamente, sem que se torne um evento de massa, destaca Knee.>

Existem outros riscos na piscina?

Você poderá se surpreender ao saber que o odor inconfundível de cloro que você sente quando sai do vestiário para a piscina, na verdade, não é tecnicamente o cheiro do cloro.>

"Este cheiro surge quando o cloro reage com outras substâncias na água, particularmente amônia, gerada pela urina e pelo suor", explica Khan. Essa amônia reage com o cloro, formando cloramina, que é o que causa o cheiro.>

"Por isso, o cheiro indica que existem fluidos do corpo na piscina que reagem com o cloro", segundo ele.>

Essas cloraminas pairam sobre a superfície da água e sua inalação pode irritar nossa garganta e os olhos, segundo Young.>

"As substâncias que causam irritação e prejudicam a qualidade do cloro na piscina podem prejudicar a saúde de todos", afirma ele. "Uma curta exposição já é suficiente para afetar você.">

Existem muito poucas pesquisas que indiquem que as pessoas que ficam continuamente expostas à cloramina, como professores de natação e salva-vidas, podem apresentar maior risco de desenvolver asma.>

Como minimizar o risco?

Com tantos convidados microscópicos indesejados nadando na água das piscinas, pode ser tentador substituí-las por nadar em ambiente selvagem — como um local de banho em um lago, no rio ou no mar.>

Mas, nesses locais, também existem riscos de infecção bem documentados. Alguns corpos d'água, por exemplo, contêm esgoto não tratado ou podem estar contaminados por fezes de animais.>

É possível reduzir o risco de formação de cloraminas acima da água das piscinas, fazendo com que todas as pessoas entrem no chuveiro antes de nadar, segundo Ian Young.>

Esta medida ajuda a eliminar o material fecal e pode reduzir o risco de difundir e contrair infecções, explica Jackie Knee.>

Young também destaca a importância da boa ventilação nas piscinas.>

É preciso monitorar as piscinas movimentadas com especial cuidado, para evitar a contaminação da água Crédito: Getty Images

Outra forma importante de evitar infecções nas piscinas é evitar engolir água, segundo Knee. Os patógenos causadores da diarreia são transmitidos pela ingestão de água contaminada com fezes.>

Ela destaca que é importante alertar rapidamente os operadores sobre casos de contaminação e sair da piscina imediatamente.>

Os CDC indicam que os responsáveis pela manutenção de piscinas podem reduzir o risco de infecções drenando e substituindo a água regularmente, mantendo os níveis de pH e de cloro dentro das faixas adequadas e esfregando as superfícies da piscina para remover o limo.>

Jackie Knee e Stuart Khan concordam que os benefícios da natação, à saúde e à socialização das pessoas, superam o risco das infecções.>

"Piscinas com manutenção adequada e corretamente tratadas, com operadores que saibam como entrar em ação no caso de contaminação, apresentam riscos mínimos à saúde, em termos de doenças infecciosas", segundo Knee.>

Sendo assim, parece que existem muitos motivos para darmos um mergulho na piscina. Só não se esqueça de passar pelo chuveiro, antes.>

