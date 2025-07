Estados Unidos

'Até o E.T. sabia a hora de voltar para casa', publica embaixada dos EUA no Brasil contra imigração

Mensagem dirigida a pessoas em situação irregular no território americano defende autodeportação voluntária

SÃO PAULO - A embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quarta-feira (23) uma mensagem dirigida aos imigrantes brasileiros que estão ilegalmente no país. "Até o E.T sabia a hora de voltar para casa", diz a mensagem, em referência ao filme de ficção científica E.T. (1982)>

A postagem, feita na plataforma X, usa a imagem do famoso extraterrestre voando de bicicleta com a frase: "Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa". A publicação ainda sugere o uso do aplicativo CBP Home como uma forma de ir "embora agora, com apoio e dignidade".>