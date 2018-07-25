Ataque no Paquistão deixa mortos e feridos em dia de eleição nacional

Quetta, no Paquistão Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma explosão na cidade de Quetta, no norte do Paquistão, deixou pelo menos 24 mortos e 35 feridos, incluindo crianças, no dia em que o país realiza as eleições gerais para escolher o novo governo. Não há confirmação sobre a autoria do ataque, mas a imprensa local afirma que se trata de um "atentado suicida".

"Pelo menos 24 corpos e 35 feridos foram encaminhados para hospitais locais", disse o médico Waseem Baig, porta-voz de um hospital em Quetta, capital da província de Baluchistão.

Segundo testemunhas, a explosão ocorreu nas proximidades de uma delegacia. Imagens veiculados por emissoras paquistanesas mostram uma viatura carbonizada cercada por policiais. Ainda não há informações sobre a autoria do ataque, mas a imprensa local afirma se tratar de um "ataque suicida". Não há confirmação se o incidente afetou a votação na cidade.

Nas últimas semanas, a província de Baluchistão ficou marcada por um grande atentado suicida que matou 149 pessoas, incluindo um candidato à assembleia regional, durant um ato de campanha. Nesta quarta-feira, o Paquistão realiza eleições gerais em todo o país para a escolha dos 270 membros da Assembleia Nacional e 570 deputados das quatro Assembleias Provinciais do país. Ao todo, foram abertas mais de 85 mil pontos de votação.