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Atentado

Ataque com mísseis deixa 25 mortos e 110 feridos no aeroporto de Áden

A Arábia Saudita, que apoia o governo do Iêmen, afirmou que abateu um drone carregado de explosivos pronto para atacar o palácio

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 09:00
O atentado ocorreu pouco depois da aterrissagem de um avião que transportava ministros do governo recém-formado no Iêmen, em Áden
O atentado ocorreu pouco depois da aterrissagem de um avião que transportava ministros do governo recém-formado no Iêmen, em Áden Crédito: Reuters/Folhapress
Um ataque deixou nesta quarta (30), 25 mortos e 110 feridos no aeroporto de Áden, no Iêmen. O atentado ocorreu pouco depois da aterrissagem de um avião que transportava os ministros do governo recém-formado, que acusa os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, de disparar quatro mísseis - um deles teria atingido o setor de embarque. Nenhum membro do gabinete iemenita foi ferido. Horas depois, autoridades disseram que uma bomba explodiu perto do palácio para onde os ministros haviam sido levados. A Arábia Saudita, que apoia o governo do Iêmen, afirmou que abateu um drone carregado de explosivos pronto para atacar o palácio.

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