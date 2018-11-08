Ataque armado deixa 13 mortos em bar da Califórnia

Equipes de emergência foram encaminhadas ao local Crédito: KABC / AP

Um ataque armado em um bar de Thousand Oaks, na Califórnia, oeste dos Estados Unidos, deixou 13 pessoas mortas na madrugada desta quinta-feira (8). O gabinete do xerife informou que o atirador abriu fogo no estabelecimento Borderline Bar & Grill, que recebia uma festa country. Um policial relatou ao jornal "Los Angeles Times" que pelo menos 30 tiros foram disparados. Um delegado foi baleado durante confronto entre agentes e o suspeito, que morreu no local.

"Múltiplas" ambulâncias foram acionadas, de acordo com as autoridades. O Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura afirmou, pelo Twitter, que recebeu um chamado sobre a ação de um atirador no bar, que estava lotado de jovens para um evento universitário.

"Por favor, fiquem longe da área. Incidente policial em curso. Múltiplos feridos reportados. Os detalhes ainda estão sendo levantados. Múltiplas ambulâncias requisitadas", destacou o departamento.

O capitão Garo Kuredjian, do gabinete do xerife de Ventura, ressaltou que havia centenas de pessoas no bar no momento do ataque. Ao chegarem ao local, os agentes trocaram tiros com o suspeito, que permaneceu dentro do imóvel. As autoridades confirmaram posteriormente que ele morreu no local.

A junta anti-terrorismo do FBI, a agência federal americana, também foi acionada. Um homem contou ao jornal que estava na frente do estabelecimento quando o atirador gritou algo que ele não conseguiu identificar e começou a disparar contra o teto.