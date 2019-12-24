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Em um abrigo

Ataque aéreo russo mata oito civis em aldeia no noroeste da Síria

Desse total cinco crianças foram mortas, disse observatório sírio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 18:59

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 18:59

Ataque aéreo russo mata oito civis em aldeia no noroeste da Síria Crédito: Reprodução | Flickr
Pelo menos oito civis, entre os quais cinco crianças, foram mortas ontem (23), após ataques aéreos russos em uma aldeia no noroeste da Síria, abrigo de deslocados. A informação é de Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
De acordo com a organização não-governamental, os ataques visaram a aldeia de Joubass, no sul da província de Idleb, matanto civis deslocados, que tinham se abrigado numa escola e junto a esse edifício.
As forças do regime sírio, com o apoio da aviação russa, têm intensificado os bombardeamentos na região, ao mesmo tempo que decorrem violentos combates no terreno contra grupos jihadistas e rebeldes.
Cerca de 80 civis foram já mortos em consequência desta nova escalada de combates.
A Turquia disse hoje que se encontra em conversações com a Rússia para obter um novo cessar-fogo em Idleb, advertindo que estes combates violam uma trégua em vigor desde agosto.
"Estes bombardeamentos devem cessar imediatamente", explicou o porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalim, em entrevista à imprensa acompanhada pela agência France Press.
Também a Unicef se manifestou alarmada com o "peso da intensificação" da violência.
As forças do regime sírio retomaram o controle de 40 vilas e aldeias em área de 320 quilômetros quadrados numa ofensiva que acontece desde a última quinta-feira (19). De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo Exército sírio, a meta é avançar até que a província de Idleb esteja "limpa de terroristas e dos seus apoiantes".
Com informações da Agência Brasil

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