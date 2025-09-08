Home
Ataque a tiros em Jerusalém deixa 6 mortos; o que se sabe

A polícia israelense disse que dois homens armados foram 'neutralizados' após o ataque em um ponto de ônibus, no qual outras sete pessoas ficaram gravemente feridas.

David Gritten

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:32

Imagem BBC Brasil
A polícia israelense disse que dois homens armados abriram fogo em um ponto de ônibus no cruzamento de Ramot Crédito: Reuters

Seis pessoas morreram e mais de sete ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros por homens armados em Jerusalém, segundo paramédicos e a polícia israelense.

O serviço de ambulância israelense Magen David Adom identificou os mortos como três homens na faixa dos 30 anos e uma mulher e um homem na faixa dos 50 anos.

Nove pessoas com ferimentos à bala foram levadas a hospitais e outras três ficaram feridas por estilhaços de vidro.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi ao local do ataque.

A polícia israelense informou que dois "terroristas" chegaram em um veículo e abriram fogo contra um ponto de ônibus no cruzamento de Ramot, na periferia norte da cidade.

Um agente de segurança e um civil revidaram e neutralizaram os agressores, acrescentou.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas o Hamas emitiu um comunicado afirmando que "elogia" as ações dos agressores e as considera uma "resposta natural" à atividade militar de Israel em Gaza.

Imagem BBC Brasil
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou o local do ataque junto com o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir Crédito: Reuters

Durante sua visita ao local do tiroteio, Benjamin Netanyahu falou com a imprensa e informou que as autoridades estão cercando os locais de onde os agressores partiram.

De acordo com a mídia israelense, acredita-se que os atiradores tenham partido dos vilarejos de al-Qubeiba e Qatanna, localizados a cerca de 10 km a oeste da travessia de Ramot.

Chamando os eventos de "guerra em várias frentes", Netanyahu afirmou que Israel frustrou centenas de ataques este ano, "mas não conseguiu fazer isso esta manhã".

Colaboração entre soldados e policiais

A polícia informou que um grande número de policiais está monitorando a área onde o ataque ocorreu e que unidades de desarmamento de bombas estão protegendo a área, enquanto equipes forenses coletam evidências.

O exército israelense informou que soldados também foram destacados para a área e estavam procurando suspeitos em cooperação com a polícia.

Os soldados também estão cercando diversas áreas nos arredores da cidade ocupada de Ramallah, na Cisjordânia, para "prevenir o terrorismo e fortalecer as defesas", acrescentou.

O vice-comissário de polícia Shlomi Bachar disse à TV Canal 12 que os policiais estavam "tentando entender como eles chegaram aqui, quem os trouxe", acrescentando que esperam encontrar os responsáveis ​​"em breve", informou o jornal Times of Israel.

Imagem BBC Brasil
Bala atinge janela de ônibus no local do ataque em Ramot Crédito: Reuters

