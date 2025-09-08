Ataque a tiros em Jerusalém deixa 6 mortos; o que se sabe

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:32
Seis pessoas morreram e mais de sete ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros por homens armados em Jerusalém, segundo paramédicos e a polícia israelense.
O serviço de ambulância israelense Magen David Adom identificou os mortos como três homens na faixa dos 30 anos e uma mulher e um homem na faixa dos 50 anos.
Nove pessoas com ferimentos à bala foram levadas a hospitais e outras três ficaram feridas por estilhaços de vidro.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi ao local do ataque.
A polícia israelense informou que dois "terroristas" chegaram em um veículo e abriram fogo contra um ponto de ônibus no cruzamento de Ramot, na periferia norte da cidade.
Um agente de segurança e um civil revidaram e neutralizaram os agressores, acrescentou.
Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas o Hamas emitiu um comunicado afirmando que "elogia" as ações dos agressores e as considera uma "resposta natural" à atividade militar de Israel em Gaza.
Durante sua visita ao local do tiroteio, Benjamin Netanyahu falou com a imprensa e informou que as autoridades estão cercando os locais de onde os agressores partiram.
De acordo com a mídia israelense, acredita-se que os atiradores tenham partido dos vilarejos de al-Qubeiba e Qatanna, localizados a cerca de 10 km a oeste da travessia de Ramot.
Chamando os eventos de "guerra em várias frentes", Netanyahu afirmou que Israel frustrou centenas de ataques este ano, "mas não conseguiu fazer isso esta manhã".
A polícia informou que um grande número de policiais está monitorando a área onde o ataque ocorreu e que unidades de desarmamento de bombas estão protegendo a área, enquanto equipes forenses coletam evidências.
O exército israelense informou que soldados também foram destacados para a área e estavam procurando suspeitos em cooperação com a polícia.
Os soldados também estão cercando diversas áreas nos arredores da cidade ocupada de Ramallah, na Cisjordânia, para "prevenir o terrorismo e fortalecer as defesas", acrescentou.
O vice-comissário de polícia Shlomi Bachar disse à TV Canal 12 que os policiais estavam "tentando entender como eles chegaram aqui, quem os trouxe", acrescentando que esperam encontrar os responsáveis "em breve", informou o jornal Times of Israel.
