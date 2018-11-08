Ataque a tiros em bar na Califórnia deixa ao menos 11 feridos

Equipes de emergência foram encaminhadas ao local Crédito: KABC / AP

Autoridades americanas informaram que ao menos 11 pessoas ficaram feridas depois que um homem abriu fogo em um bar no sul da Califórnia na noite desta quarta-feira, 7. Até o momento, não há relatos de mortos.

Policiais disseram a jornais locais que receberam a ocorrência por volta das 23h20 (locais) e que ao menos 30 tiros foram disparados no Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks, cerca de 64 km de Los Angeles. O local estava cheio de estudantes universitários que haviam organizado uma festa.