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Pelo menos 30 tiros

Ataque a tiros em bar na Califórnia deixa ao menos 11 feridos

Policiais disseram a jornais locais que ao menos 30 tiros foram disparados

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 10:59

Publicado em 

08 nov 2018 às 10:59
Equipes de emergência foram encaminhadas ao local Crédito: KABC / AP
Autoridades americanas informaram que ao menos 11 pessoas ficaram feridas depois que um homem abriu fogo em um bar no sul da Califórnia na noite desta quarta-feira, 7. Até o momento, não há relatos de mortos.
Policiais disseram a jornais locais que receberam a ocorrência por volta das 23h20 (locais) e que ao menos 30 tiros foram disparados no Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks, cerca de 64 km de Los Angeles. O local estava cheio de estudantes universitários que haviam organizado uma festa.
A gravidade dos ferimentos das vítimas ainda não foi informada. Equipes de emergência foram encaminhadas ao local e autoridades pedem que população evite a região.

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