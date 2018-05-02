Ataque a prédio da comissão eleitoral deixa ao menos sete mortos

Ao menos sete pessoas morreram em um ataque ao prédio da comissão eleitoral da Líbia em Trípoli nesta quarta-feira, 2, segundo informações de um porta-voz do órgão.
O incidente resultou em sete mortos, sendo três funcionários da comissão e quatro membros das forças de segurança, disse o porta-voz Khaled Omar.
Ele afirmou ainda que um grupo de militantes, incluindo um homem-bomba, ateou fogo no local. Um homem-bomba se explodiu dentro do prédio da comissão e os outros atearam fogo em alguns locais do edifício.
Fotos publicadas nas redes sociais mostram uma fumaça preta espessa saindo do local do ataque, no oeste de Trípoli.
A comissão eleitoral líbia está registrando eleitores que pretendem participar da votação a qual a ONU espera que possa ser realizada no país antes do fim do ano.