Ataque a prédio da comissão eleitoral deixa ao menos sete mortos

Porta-voz afirmou que um grupo de militantes, incluindo um homem-bomba, ateou fogo no local Crédito: Google Maps/Reprodução

Ao menos sete pessoas morreram em um ataque ao prédio da comissão eleitoral da Líbia em Trípoli nesta quarta-feira, 2, segundo informações de um porta-voz do órgão.

O incidente resultou em sete mortos, sendo três funcionários da comissão e quatro membros das forças de segurança, disse o porta-voz Khaled Omar.

Ele afirmou ainda que um grupo de militantes, incluindo um homem-bomba, ateou fogo no local. Um homem-bomba se explodiu dentro do prédio da comissão e os outros atearam fogo em alguns locais do edifício.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram uma fumaça preta espessa saindo do local do ataque, no oeste de Trípoli.