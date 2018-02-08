Assessor de Trump pede demissão após acusações de violência doméstica

O chefe de pessoal da Casa Branca, Rob Porter, visto com frequência ao lado do presidente Donald Trump, pediu demissão do cargo depois de duas ex-mulheres o acusarem publicamente de violência doméstica.
Porter, que nega as acusações, apresentou o pedido de demissão após o "Daily Mail" e "The Intercept" publicarem reportagens com Colbie Holderness e Jennifer Willoughby denunciando abusos físicos e psicológicos cometidos pelo funcionário do governo americano.
"Estas acusações escandalosas são falsas. As fotos entregues à imprensa têm 15 anos, e a verdade em torno delas não está de forma alguma perto do que foi descrito", disse Porter em comunicado lido pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. A porta-voz acrescentou:
"O presidente tem plena confiança em sua capacidade e atuação".
As fotos mostram Holderness com um olho roxo, segundo ela resultado de um soco do então marido.
Porter esteve particularmente envolvido na preparação do discurso de Trump no Fórum Econômico de Davos, Suíça.