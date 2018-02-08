Assessor de Trump pede demissão após acusações de violência doméstica

Assessor se demitiu após denúncia de violência doméstica Crédito: Divulgação

O chefe de pessoal da Casa Branca, Rob Porter, visto com frequência ao lado do presidente Donald Trump, pediu demissão do cargo depois de duas ex-mulheres o acusarem publicamente de violência doméstica.

Porter, que nega as acusações, apresentou o pedido de demissão após o "Daily Mail" e "The Intercept" publicarem reportagens com Colbie Holderness e Jennifer Willoughby denunciando abusos físicos e psicológicos cometidos pelo funcionário do governo americano.

"Estas acusações escandalosas são falsas. As fotos entregues à imprensa têm 15 anos, e a verdade em torno delas não está de forma alguma perto do que foi descrito", disse Porter em comunicado lido pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. A porta-voz acrescentou:

"O presidente tem plena confiança em sua capacidade e atuação".

As fotos mostram Holderness com um olho roxo, segundo ela resultado de um soco do então marido.