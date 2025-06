Mundo

As 3 opções de Trump na guerra entre Israel e Irã

O presidente dos EUA disse que acabaria com as guerras, e agora uma parte expressiva de seus apoiadores está pedindo que ele fique fora desse conflito.

Publicado em 18 de junho de 2025 às 04:39

null Crédito: Getty Images

Os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conflito entre Israel e Irã têm variado entre o apoio total aos ataques de Israel e o forte distanciamento deles, e vice-versa.>

Após afirmar inicialmente que os EUA não tinham nenhuma relação com os ataques de Israel ao Irã, Trump fez postagens nos últimos dias pedindo que moradores deixassem a capital iraniana, Teerã, exigindo "rendição incondicional" do Irã e afirmando que os EUA conheciam a localização do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, mas que não o matariam "por enquanto".>

A ambiguidade dele aumentou a sensação de incerteza à medida que o conflito se intensifica — e ele deixou mais cedo a cúpula do G7 no Canadá, dizendo simplesmente que tinha "coisas importantes" para fazer em Washington. >

A Casa Branca afirmou que a partida do presidente americano tinha a ver com "o que está acontecendo no Oriente Médio", enquanto mais tarde, na plataforma Truth Social, ele escreveu que não tinha "nada a ver com um cessar-fogo".>

>

Mais cedo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques foram "totalmente coordenados" com os EUA.>

Mas, afinal, que fatores estão pesando sobre Trump e, sobretudo, quais são suas opções agora?>

1. Ceder à pressão de Netanyahu e intensificar a escalada

Quando os mísseis israelenses atingiram Teerã na quinta-feira (12/6), Trump ameaçou os líderes do Irã com ataques "ainda mais brutais" por parte de seu aliado israelense armado com bombas americanas.>

Sabemos qual é o objetivo final de Trump. Ele afirma, assim como Netanyahu, que o Irã não pode ter uma bomba nuclear. Basicamente, ele disse que sua opção preferida (diferentemente de Netanyahu) é por meio de um acordo entre os EUA e o Irã (essa rota também reflete sua autoproclamada imagem de negociador de alto nível).>

Mas ele tem sido vago sobre como chegar lá, às vezes recorrendo à ameaça do uso da força, outras vezes insistindo na diplomacia. Na semana passada, ele chegou a se contradizer na mesma frase, ao dizer que um ataque israelense ao Irã ajudaria a fechar um acordo ou "arruinaria tudo".>

Sua imprevisibilidade é, às vezes, retratada por seus apoiadores como estratégica — a chamada teoria do "louco" das relações internacionais. Essa teoria já foi usada anteriormente para descrever as táticas de negociação de Trump, e sugere que a incerteza deliberada ou a imprevisibilidade sobre a escalada funciona para coagir os adversários (ou até mesmo os aliados, no caso de Trump) a cooperar. Isso foi notoriamente atribuído a algumas das práticas do presidente Richard Nixon durante a Guerra Fria.>

Alguns dos conselheiros e apoiadores de Trump defendem o lado da "pressão máxima" da teoria do louco quando se trata da abordagem em relação ao Irã. Eles acreditam que as ameaças vão acabar prevalecendo porque, segundo eles, o Irã não leva a sério as negociações (embora em 2015 o país tenha assinado um acordo nuclear liderado por Obama, do qual Trump se retirou posteriormente).>

Fumaça da explosão no prédio da emissora estatal em Teerã Crédito: Getty Images

Netanyahu tem exercido pressão constante sobre Trump para que ele siga a via militar, e não diplomática, e o presidente dos EUA — apesar de seu desejo frequentemente declarado de ganhar o Prêmio Nobel da Paz — pode, no fim das contas, ver a necessidade de cumprir suas ameaças mais beligerantes à liderança de Teerã.>

Israel também pode pressionar mais nos bastidores para que os EUA intervenham, na sua opinião, para concluir o trabalho. Os EUA têm bombas antibunker que Israel acredita que podem destruir a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio do Irã em Fordow.>

À medida que o conflito se intensifica, aumenta também a pressão sobre Trump por parte da ala mais belicista de republicanos do Congresso, que há muito tempo pedem uma mudança de regime no Irã.>

Trump também vai se deparar com o argumento de que isso poderia forçar os iranianos a negociar com ele com menos vantagem. Mas o fato é que os iranianos já estavam nesta mesa de negociação, à medida que uma sexta rodada havia sido marcada para domingo, em Omã, com o enviado de Trump, Steve Witkoff.>

As negociações foram abandonadas.>

2. O meio termo — manter o curso

Até o momento, Trump reiterou que os EUA não estão envolvidos nos ataques de Israel.>

A escalada traz riscos significativos e potencialmente definidores em termos de legado para Trump. Os destróieres navais americanos e as baterias de mísseis terrestres já estão ajudando na defesa de Israel contra a retaliação iraniana.>

É provável que alguns dos conselheiros de Trump no Conselho de Segurança Nacional estejam alertando contra a possibilidade de ele fazer qualquer coisa que possa aumentar a intensidade dos ataques de Israel contra o Irã nos próximos dias, especialmente com alguns mísseis iranianos rompendo as defesas israelenses e americanas com efeitos mortais.>

Netanyahu agora argumenta que atacar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, acabaria com o conflito, e não o agravaria.>

Mas uma autoridade anônima dos EUA informou a algumas agências de notícias no fim de semana que Trump deixou claro que era contra essa medida.>

Mísseis balísticos iranianos atingem prédios em Tel Aviv Crédito: Getty Images

3. Ouvir as vozes do Maga e recuar

Um dos grandes fatores políticos que influenciam a mente de Trump é seu apoio interno.>

A maioria dos republicanos no Congresso ainda apoia firmemente Israel, incluindo a continuidade do fornecimento de armas americanas ao país. Muitos deles apoiaram abertamente os ataques de Israel ao Irã.>

Mas há vozes importantes dentro do movimento Make America Great Again (Maga) de Trump que agora rejeitam totalmente esse tradicional apoio "irrefutável" a Israel.>

Nos últimos dias, elas se perguntaram por que os EUA estão correndo o risco de serem arrastados para uma guerra no Oriente Médio, dada a promessa de America First da política externa de Trump.>

O jornalista pró-Trump Tucker Carlson escreveu uma crítica contundente na sexta-feira, dizendo que as alegações do governo de não estar envolvido não eram verdadeiras, e que os EUA deveriam "abandonar Israel".>

Ele sugeriu que Netanyahu "e seu governo ávido por guerra" estavam agindo de forma a arrastar tropas americanas para lutar em seu nome.>

"Se envolver nisso seria mostrar o dedo do meio para milhões de eleitores que votaram na esperança de criar um governo que finalmente colocaria os EUA em primeiro lugar", escreveu Carlson.>

Da mesma forma, a parlamentar Marjorie Taylor Greene, fiel escudeira de Trump, postou no X (antigo Twitter) que: "Qualquer pessoa que esteja almejando que os EUA se envolvam totalmente na guerra entre Israel e Irã não é America First/Maga".>

Isso representa uma vulnerabilidade considerável para Trump.>

E aumenta a pressão sobre ele para distanciar os EUA da ofensiva de Israel, e há sinais, pelo menos em público, de que ele respondeu a isso.>

A polêmica do Maga no fim de semana coincidiu com a publicação dele nas redes sociais de que havia se juntado ao presidente russo, Vladimir Putin, para pedir o fim da guerra. No domingo, ele disse que o Irã e Israel deveriam fazer um acordo, acrescentando: "Os EUA não tiveram nada a ver com o ataque ao Irã".>

O Irã já ameaçou atacar as bases dos EUA na região se, como está acontecendo agora, Washington ajudar na defesa de Israel.>

O risco de qualquer vítima americana provavelmente faria com que o argumento isolacionista do Maga crescesse exponencialmente, o que, por sua vez, poderia aumentar a pressão sobre Trump para que ele recuasse, e pedisse a Netanyahu que encerrasse a ofensiva mais rápido.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta