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Confronto

Armênia e Azerbaijão declaram cessar-fogo humanitário

Antes do anúncio, Azerbaijão e a Armênia se acusaram mutuamente de novos ataques, em violação a um cessar-fogo provisório mediado pela Rússia uma semana antes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 20:00

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 20:00

Residentes locais mostram uma casa danificada após um recente bombardeio
Residentes locais mostram uma casa danificada após um recente bombardeio Crédito: Reuters/Folhapress
A Armênia e o Azerbaijão declararam neste sábado (17) um cessar-fogo humanitário a partir da meia-noite em nova tentativa de resolver confrontos relacionados ao território de Nagorno-Karabakh, uma região dentro do Azerbaijão que é controlada por armênios.
Antes do anúncio, Azerbaijão e a Armênia se acusaram mutuamente de novos ataques, em violação a um cessar-fogo provisório mediado pela Rússia uma semana antes, que não chegou a durar horas, com relatos de ataques em áreas civis dos dois lados.
Baku, capital do Azerbaijão, disse neste sábado que 13 civis foram mortos e mais de 50 foram feridos na cidade de Ganja, segunda maior do país, depois do ataque de um míssil armênio. Ao mesmo tempo, Ierevan, capital da Armênia, afirma que vem recebendo bombardeios contínuos.
O conflito é o pior na região desde que os dois países se enfrentaram em uma guerra nos anos 1990.
Neste sábado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que mediou as negociações de cessar-fogo uma semana antes, conversou com os representantes de Baku e Ierevan por telefone e reforçou a importância de que a trégua seja cumprida.
Principal ator regional, a Rússia é aliada da Armênia, onde mantém uma base militar, mas também conserva boas relações com o Azerbaijão.
Já Baku é protegida pela Turquia. Os presidentes russo, Vladimir Putin, e turco, Recep Tayyip Erdogan, têm uma frágil parceria na área econômica e militar, mas são rivais em questões como as guerras civis na Síria e na Líbia.

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