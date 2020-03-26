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Covid-19

Armani vai produzir aventais para médicos e enfermeiros

O estilista italiano já havia doado 1,25 milhão de euros para os hospitais italianos, e agora aumentou o valor para 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:29
O estilista Giorgio Armani
O estilista Giorgio Armani Crédito: Reprodução/Instagram @jessicamagazinehk
O estilista italiano Giorgio Armani vai começar a produzir aventais para médicos e enfermeiros em todas as suas fábricas, como forma de apoiar os sistemas públicos de saúde.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em países da Europa onde a crise já dura mais tempo, como Itália e Espanha, há falta de materiais e equipamentos nos hospitais. Médicos do Reino Unido também pediram ao governo que reforce o fornecimento.
Armani já havia doado 1,25 milhão de euros para os hospitais italianos, e agora aumentou o valor para 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).
A indústria de moda italiana também está se associando com indústrias têxteis para fabricar máscaras de produção, em falta no país.

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